Фернандо Алонсо: «Боттас мог выиграть пять титулов в случае проблем у Хэмилтона»

Теги Михаэль Шумахер Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Астон Мартин Макс Ферстаппен Авто

Фернандо Алонсо считает, что у Валттери Боттаса был шанс стать многократным чемпионом.

Гонщик «Астон Мартин» рассуждал об успехах своего коллеги из «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона во время уик-энда в Азербайджане. Алонсо признал мастерство Хэмилтона, но подчеркнул, что все могло сложиться совсем по-другому.

«По ходу наших карьер мы редко пересекались на трассе. Может, в этом году мы станем чаще бороться в машинах, схожих по уровню. Но да, я по-прежнему считаю его одним из лучших пилотов в истории.

В то же время ему повезло много лет провести в доминирующей машине. Вот что случается, когда такое происходит: [Михаэль] Шумахер выиграл семь титулов, Льюис тоже семь, Ферстаппен на пути к третьему, я победил дважды. Для того, чтобы стать чемпионом, нужен лучший болид.

Если бы у него (Хэмилтона) возникли проблемы в «Мерседесе» по ходу тех сезонов, Боттас мог бы выиграть пять титулов. Так это работает», – сказал Алонсо в интервью Marca.

Фернандо Алонсо: «У Хэмилтона нет слабых мест, он не допускает ошибок. Именно с такими гонщиками хочется соревноваться»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Глупый Лука. В сезонах где Боттас занимал 5 место в общем зачёте, половину гонок ему сливали в угоду превозмогателю. Мыслить шире надо, а не в итоговую табличку смотреть
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vitto
Ответ Великий Алонсо
Алонсо мог выиграть 8 титулов, будь он за рулём Мерседеса с 2014 по 2021.
Только с блекфейсом.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий