Фернандо Алонсо: «Боттас мог выиграть пять титулов в случае проблем у Хэмилтона»

Фернандо Алонсо считает, что у был шанс стать многократным чемпионом.

Гонщик « » рассуждал об успехах своего коллеги из « » во время уик-энда в Азербайджане. Алонсо признал мастерство Хэмилтона, но подчеркнул, что все могло сложиться совсем по-другому.

«По ходу наших карьер мы редко пересекались на трассе. Может, в этом году мы станем чаще бороться в машинах, схожих по уровню. Но да, я по-прежнему считаю его одним из лучших пилотов в истории.

В то же время ему повезло много лет провести в доминирующей машине. Вот что случается, когда такое происходит: [ ] Шумахер выиграл семь титулов, Льюис тоже семь, Ферстаппен на пути к третьему, я победил дважды. Для того, чтобы стать чемпионом, нужен лучший болид.

Если бы у него (Хэмилтона) возникли проблемы в «Мерседесе» по ходу тех сезонов, Боттас мог бы выиграть пять титулов. Так это работает», – сказал Алонсо в интервью Marca.

Фернандо Алонсо: «У Хэмилтона нет слабых мест, он не допускает ошибок. Именно с такими гонщиками хочется соревноваться»

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