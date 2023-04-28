Пьер Гасли об аварии: «Подумал, что все-таки смогу зайти в поворот, но, к сожалению, с недостаточной поворачиваемостью врезался в стену»

Пилот « » подвел итоги квалификации к .

Из-за аварии Гасли начнет воскресную гонку с 19-й позиции. И, по словам француза, теперь он постарается как-то отыграться в спринте.

«Очевидно, что я очень разочарован. Сегодня был весьма тяжелый день, тяжелая пятница для нашей команды.

В первой практике все пошло не по плану из-за проблем с гидравликой, которые возникли в первые 20 минут. И ребята невероятным образом поработали, успев починить машину буквально за минуту до начала квалификации. Но в итоге, с учетом того, что я проехал так мало кругов, было очень непросто.

Что до аварии, то на подходе к третьему повороту я не опоздал с торможением, но затормозил недостаточно жестко. Я подумал, что все-таки смогу зайти в поворот, но, к сожалению, с недостаточной поворачиваемостью врезался в стену.

Весьма разочаровывающий итог. Но, благодаря новому формату, завтра мы хотя бы сможем на время оставить в прошлом это разочарование и перезагрузиться, участвуя в спринте.

Нужно пытаться искать какие-то позитивные моменты. Мы знаем, что в спринте может случиться что угодно, так что завтра мы постараемся прибавить. Очки мы можем заработать только завтра в спринте и в главной гонке. И мы постараемся. Мы можем обгонять, так что нужно постараться воспользоваться своими шансами – может быть, нам удастся преподнести сюрприз и в воскресенье, и завтра тоже», – рассказал Гасли.

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