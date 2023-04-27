Джордж Расселл: «Непоследовательность принятий решений ФИА серьезно осложняет жизнь. Мы хотим обсудить многие вещи»

Теги ФИА Формула-1 Мерседес Гран-при Азербайджана Джордж Расселл Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл призвал ФИА к последовательности действий и отказе от принятий решений в одностороннем порядке.

Расселл, который является президентом Ассоциации гонщиков Гран-при, в качестве одного из примеров привел решение ФИА сократить зону DRS на предстоящем Гран-при Азербайджана.

«У нас будет много обсуждений с ФИА, чтобы понять их взгляд на многие вещи. Это сложный период и для нас, и для них. В ФИА работают не глупые люди, они стараются изо всех сил, но нам нужно понять их подход, чтобы сгладить некоторые углы.

Нельзя, чтобы на ход событий гоночных уик-эндов постоянно влияли решения дирекции гонки. И у нас уже было несколько странных, безумных решений. Если решения ФИА будут последовательными – отлично. Но вот непоследовательность в принятии решений серьезно осложняет нам жизнь.

Мы должны обсудить многие вещи. Здесь, в Баку, зону DRS сократили на сотню метров. Это не так много и не слишком сильно на все повлияет. Но это в любом случае шаг в неправильном направлении. Мы просто хотим, чтобы нас информировали о таких решениях, выслушивали мнение гонщиков по этим вопросам, чтобы мы могли внести свой вклад. Ведь в конце концов мы все хотим сделать наш спорт лучше», – рассказал Расселл.

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6 комментариев

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SergeyFedorov93
Ответ Batt Monner
Араб конечно странный во главе ФИА, но откровенный поклеп от Мерса раздражает. Как обычно Тото не может победить честно и начинает задействовать административный ресурс
То есть, Ассоциация гонщиков Гран-при недовольна действиями федерации, но виноват опять Тото? Удобно. И вообще он масон и рептилоид, а Бен Сулайема не существует, это тоже Тото Вольфф на самом деле
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Batt Monner
Ответ SergeyFedorov93
То есть, Ассоциация гонщиков Гран-при недовольна действиями федерации, но виноват опять Тото? Удобно. И вообще он масон и рептилоид, а Бен Сулайема не существует, это тоже Тото Вольфф на самом деле
За одну неделю 2 человека, связанных прямо с Мерсом, устраивают наезды на ФИА/араба. Еще один и правило Голдфингера сработает
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Batt Monner
Ответ Ihor Soldatkin
Тоесть, по твоему Расселл, являясь главой ассоциации пилотов должен молчать о недовольстве других пилотов только потому что он - пилот Мерседеса? Джордж, если что, является президентом еще со времен выступления за Вилок. Мерсофобы совсем головой тронулись
Я не говорю, как Расселу себя вести. Я говорю, что представители Мерсов начали публично критиковать ФИА и это начинает напоминать последовательное давление на регулятора серии от одного из участников
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Ihor Soldatkin
Ответ Batt Monner
Я не говорю, как Расселу себя вести. Я говорю, что представители Мерсов начали публично критиковать ФИА и это начинает напоминать последовательное давление на регулятора серии от одного из участников
ФИА после Австралии критиковали все подряд, а не только представители Мерсов.
В случае Джорджа - конкретно на араба как ты пишешь, он не наезжает, ФИА - это большая организация, не только один Бен Сулайем. Более того, араб вообще сейчас отошел о дел (напомню, если ты забыл https://www.sports.ru/automoto/1114880851-prezident-fia-ben-sulajem-otoshel-ot-ezhednevnoj-raboty-s-formuloj-1-o.html) и вопросами, к которым есть претензии у пилотов, конкретно к нему отношения не имеют
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