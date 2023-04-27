Джордж Расселл: «Непоследовательность принятий решений ФИА серьезно осложняет жизнь. Мы хотим обсудить многие вещи»

Пилот « » призвал ФИА к последовательности действий и отказе от принятий решений в одностороннем порядке.

Расселл, который является президентом Ассоциации гонщиков Гран-при, в качестве одного из примеров привел решение ФИА сократить зону DRS на предстоящем .

«У нас будет много обсуждений с ФИА, чтобы понять их взгляд на многие вещи. Это сложный период и для нас, и для них. В ФИА работают не глупые люди, они стараются изо всех сил, но нам нужно понять их подход, чтобы сгладить некоторые углы.

Нельзя, чтобы на ход событий гоночных уик-эндов постоянно влияли решения дирекции гонки. И у нас уже было несколько странных, безумных решений. Если решения ФИА будут последовательными – отлично. Но вот непоследовательность в принятии решений серьезно осложняет нам жизнь.

Мы должны обсудить многие вещи. Здесь, в Баку, зону DRS сократили на сотню метров. Это не так много и не слишком сильно на все повлияет. Но это в любом случае шаг в неправильном направлении. Мы просто хотим, чтобы нас информировали о таких решениях, выслушивали мнение гонщиков по этим вопросам, чтобы мы могли внести свой вклад. Ведь в конце концов мы все хотим сделать наш спорт лучше», – рассказал Расселл.

«Ф-1» хочет улучшить гонки: теперь вместо тренировки проведут еще одну квалу. Но для хорошего шоу этого мало