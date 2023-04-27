Льюис Хэмилтон о Леклере в «Мерседесе»: «Слухи никак на меня не влияют»

Льюис Хэмилтон отреагировал на потенциальный переход Шарля Леклера в «Мерседес».

Контракт семикратного чемпиона «Формулы-1» с немецкой командой заканчивается в нынешнем году. Как сообщал журналист Лео Туррини, пилот «Феррари» Леклер общается с «Мерседесом».

«Влияют ли на меня слухи? Не особо. Некоторые гонщики общаются с боссами команд, у них есть какие-то отношения.

Мне нравится там, где я сейчас, я люблю свою команду. Я благодарен за путь, который мы прошли, за то, над чем мы работаем на будущее. Это никак не влияет, нет», – заявил перед Гран-при Азербайджана.

Лео Туррини: «Леклер общается с «Мерседесом», это вообще не секрет»

Шарль Леклер: «Ноль переговоров с «Мерседесом», даю слово. Я уверен в «Феррари»