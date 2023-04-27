Гельмуту Марко исполнилось 80 лет: «Победа «Ред Булл» в Баку станет лучшим подарком»

Гельмут Марко сообщил, какой подарок хочет получить на юбилей.

Сегодня, 27 марта, бывшему гонщику «Формулы-1» и многолетнему советнику «Ред Булл» исполнилось 80 лет. Марко заявил, что намерен продолжить работу в команде.

– Как можете прокомментировать слухи о том, что вас заменит ?

– Это ерунда, для меня это новость. Насколько я знаю, Себастьян все еще ищет себя. Мне трудно представить, что Себастьян захочет работать больше и снова приезжать на каждую гонку.

– Надеюсь, нам не нужно переживать по поводу вашего будущего в «Формуле-1», верно?

– Пока что никаких проблем нет. Надо выиграть чемпионство, а потом посмотрим.

– Как будете праздновать 80-летие?

– На самолете в Баку. Не хочу большой шумихи, победа в Баку станет лучшим подарком.

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