Гельмут Марко: «Пока у меня есть возможность работать с лучшим гонщиком в лице Ферстаппена, вопрос ухода на пенсию вообще не стоит»

Теги Ред Булл Себастьян Феттель Формула-1 Гельмут Марко Макс Ферстаппен Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко опроверг предположения о том, что в структуре команды его в ближайшем будущем может заменить Себастьян Феттель.

Подобное предположение не так давно высказал корреспондент Sky Sports Тед Кравиц.

По словам Марко, он не видит смысла уходить на пенсию, пока у него есть возможность работать с таким гонщиком, как Макс Ферстаппен.

«Нет, (вопрос замены на Феттеля) это не стоит на повестке дня. Если, а в данный момент это именно так, у меня есть возможность работать с лучшим гонщиком в лице Макса Ферстаппена, для меня вопрос ухода на пенсию вообще не стоит.

Так что такие предположения немного поспешны. Моя следующая цель – выиграть третий титул с Ферстаппеном. Будь у нас другая пара гонщиков, моя ситуация тоже была бы другой.

При этом мы с Феттелем по-прежнему поддерживаем контакты. Себ в данный момент еще находится в процессе прохождения через новую стадию самопознания. Но я не думаю, что сейчас ему захочется вновь ездить на каждую гонку сезона, получая при этом значительно меньше денег», – рассказал Марко.

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1 комментарий

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LeChat Ostrowski
Тэд Кравиц, как истинный "рыцарь" канала Скай, не устаёт наяривать на Ред Булл..
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