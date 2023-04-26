Гельмут Марко: «Пока у меня есть возможность работать с лучшим гонщиком в лице Ферстаппена, вопрос ухода на пенсию вообще не стоит»

Советник « » опроверг предположения о том, что в структуре команды его в ближайшем будущем может заменить .

Подобное предположение не так давно высказал корреспондент Sky Sports Тед Кравиц.

По словам Марко, он не видит смысла уходить на пенсию, пока у него есть возможность работать с таким гонщиком, как Макс Ферстаппен.

«Нет, (вопрос замены на Феттеля) это не стоит на повестке дня. Если, а в данный момент это именно так, у меня есть возможность работать с лучшим гонщиком в лице , для меня вопрос ухода на пенсию вообще не стоит.

Так что такие предположения немного поспешны. Моя следующая цель – выиграть третий титул с Ферстаппеном. Будь у нас другая пара гонщиков, моя ситуация тоже была бы другой.

При этом мы с Феттелем по-прежнему поддерживаем контакты. Себ в данный момент еще находится в процессе прохождения через новую стадию самопознания. Но я не думаю, что сейчас ему захочется вновь ездить на каждую гонку сезона, получая при этом значительно меньше денег», – рассказал Марко.

В «Ф-1» есть кодовые слова для радио? Стратегию на гонку часто пересчитывают? Рассказывает бывшая инженер Феттеля