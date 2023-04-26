Гельмут Марко: «Пока у меня есть возможность работать с лучшим гонщиком в лице Ферстаппена, вопрос ухода на пенсию вообще не стоит»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко опроверг предположения о том, что в структуре команды его в ближайшем будущем может заменить Себастьян Феттель.
Подобное предположение не так давно высказал корреспондент Sky Sports Тед Кравиц.
По словам Марко, он не видит смысла уходить на пенсию, пока у него есть возможность работать с таким гонщиком, как Макс Ферстаппен.
«Нет, (вопрос замены на Феттеля) это не стоит на повестке дня. Если, а в данный момент это именно так, у меня есть возможность работать с лучшим гонщиком в лице Макса Ферстаппена, для меня вопрос ухода на пенсию вообще не стоит.
Так что такие предположения немного поспешны. Моя следующая цель – выиграть третий титул с Ферстаппеном. Будь у нас другая пара гонщиков, моя ситуация тоже была бы другой.
При этом мы с Феттелем по-прежнему поддерживаем контакты. Себ в данный момент еще находится в процессе прохождения через новую стадию самопознания. Но я не думаю, что сейчас ему захочется вновь ездить на каждую гонку сезона, получая при этом значительно меньше денег», – рассказал Марко.
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