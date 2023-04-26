Гран-при Азербайджана-2023. Расписание трансляций
Sports.ru представляет календарь четвертого этапа сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при Азербайджана.
Заезды «Формулы-1» и «Формулы-2» покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.
Уик-энд «Ф-1» пройдет в новом формате – со спринтом и двумя квалификациями.
Баку
28-30 апреля 2023 года
Расписание трансляций
Пятница
1-я практика: 12:30 🌤️
Квалификация к Гран-при: 16:00 🌤️
Суббота
Квалификация к спринту: 11:30 🌤️
Спринт: 16:30 🌤️
Воскресенье
Гонка: 14:00 🌤️
Расписание заездов «Ф-2»
Пятница
Практика: 10:05
Квалификация: 14:00
Суббота
1-я гонка: 14:00
Воскресенье
2-я гонка: 10:25
время московское
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