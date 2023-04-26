Гран-при Азербайджана-2023. Расписание трансляций

Sports.ru представляет календарь четвертого этапа сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при Азербайджана.

Заезды «Формулы-1» и «Формулы-2» покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Уик-энд «Ф-1» пройдет в новом формате – со спринтом и двумя квалификациями.

Баку

28-30 апреля 2023 года

Расписание трансляций

Пятница

1-я практика: 12:30 🌤️

Квалификация к Гран-при: 16:00 🌤️

Суббота

Квалификация к спринту: 11:30 🌤️

Спринт: 16:30 🌤️

Воскресенье

Гонка: 14:00 🌤️

Расписание заездов «Ф-2»

Пятница

Практика: 10:05

Квалификация: 14:00

Суббота

1-я гонка: 14:00

Воскресенье

2-я гонка: 10:25

время московское

📰 Главные новости перед этапом: Мазепин судится с Канадой из-за санкций, Леклер общается с «Мерседесом», протесты угрожают Гран-при Монако, Квят придумал прозвище Феттелю

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