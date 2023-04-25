Андреа Стелла о наборе сотрудников: «Все хотят перевернуть ситуацию и творить историю с «Маклареном»

Андреа Стелла сообщил, что «Макларен» без труда привлекает талантливых инженеров.

Команда из Уокинга набрала первые очки в 2023 году лишь на третьем Гран-при, что позволило подняться с последнего места в Кубке конструкторов на пятое. Руководитель « » уверен, что у коллектива прекрасные перспективы, несмотря на тяжелый старт сезона и последовавшие за этим перестановки в менеджменте.

«Когда мы проводим собеседования, люди воспринимают «Макларен» как весьма перспективный проект, все видят наши амбиции. Все понимают, что, если мы перевернем ситуацию, «Макларен» будет творить историю, и все хотят быть частью этого. Поэтому не сказал бы, что привлекать талантливых специалистов тяжело.

Изменение структуры управления произошло совсем недавно и пока не повлияло на процесс набора кадров. Хотел бы лишь добавить, что привлечение сотрудников проходит в рамках философии нашей организации, нацеленной на результат. Мы думаем об эффективности, набирая специалистов, и действуем агрессивно, как и нужно для борьбы в «Формуле-1», – сказал .

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