Хуан Вильядельпрат: «Когда Хэмилтон не побеждает, то начинает вести себя как избалованный ребенок»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Хуан Вильядельпрат Авто

Бывший сотрудник «Тиррелла», «Бенеттона» и «Проста» Хуан Вильядельпрат высказался о текущем состоянии Льюиса Хэмилтона.

Вильядельпрат считает, что Хэмилтон в этом сезоне потерял мотивацию и в целом раздражен отсутствием возможности бороться за чемпионский титул. В частности Хэмилтон позволял себе открыто критиковать команду за выбор спорной концепции болида.

«Хэмилтон сыт по горло текущей ситуацией. А если он не побеждает, то начинает вести себя как избалованный ребенок: он либо выигрывает, либо начинает ломать свои игрушки.

Он просто нытик, он постоянно жалуется. Шины, стратегия – он постоянно ставит все под сомнение. И при этом он облажался. Потому что, когда у тебя появляется напарник, который оказывается быстрее тебя, замолчать и спрятать голову под крыло – это нормально.

Не думаю, что Льюис разучился гоняться. Это не так. Но что может мотивировать тебя после завоевания семи титулов? Только выигрыш еще одного титула. И ты явно не будешь рисковать головой, если у тебя нет машины, способной выиграть этот титул. Очевидно, что сейчас Хэмилтон уже совсем не тот, что был в своем первом или втором победном чемпионате», – рассказал Вильядельпрат.

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5 комментариев

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Emma Nevskaia
при всем уважении к Льюису,это правда
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sticky fingers
Ну это не новость
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Jurgen Klinsmann
а когда побеждает то как мел гибсон в фильме «смертельное оружие», который только что спас мир от уничтожения.
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