Цунода о том, что Тост «не доверяет» инженерам: «Не чувствую негативной энергии в «Альфа Таури»

Юки Цунода прокомментировал слова своего босса Франца Тоста о недоверии к инженерам.

Руководитель «Альфа Таури» раскритиковал подопечных после неудачного старта сезона. Команда набрала одно очко и занимает предпоследнее место в Кубке конструкторов.

«Инженеры говорят, что мы сильно прибавим, но я им больше не доверяю», – поделился мнением Тост.

«Мы недовольны результатами, конечно, но как минимум всегда остаемся позитивными. Мы вполне довольны тем, как работаем на трассе – мы выжимали из машины почти 100 процентов, а это главное. Команда понимает, в каком направлении развивать машину.

Что касается инженерных вопросов, мы прикладываем 100 процентов усилий, чтобы улучшить болид, и в Фаэнце понимают, что нужно сделать.

Здорово, что коллектив движется в одном направлении, так что у меня по-прежнему позитивный настрой. Мы всегда нацеливаемся на очки. Я не чувствую какой бы то ни было негативной энергии в команде», – отреагировал Цунода.

Напарник японца Ник де высказался в схожем ключе:

«Атмосфера в команде очень хорошая. Но мы хотим сражаться, хотим продвинуться выше. Естественно, хотелось бы оказаться чуть выше и бороться за очки – надеюсь, по ходу сезона получится».

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