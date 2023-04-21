Льюис Хэмилтон: «На то, чтобы догнать «Ред Булл», у нас может уйти весь этот сезон»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о шансах команды догнать «Ред Булл» по скорости в этом сезоне.

«Я понимаю, что у нас может уйти очень много времени на то, чтобы догнать «Ред Булл». Смотря на «Ред Булл» понимаешь, что они, скорее всего, будут только прибавлять.

Тем не менее, некоторые болиды в какой-то момент достигают своего максимума и делать их все лучше с точки зрения производительности становится очень трудно. Может быть, с «Ред Булл» такое тоже случится. Хотя у них очень хорошая команда, так что я уверен, что они и дальше смогут находить способы повышать прижимную силу.

На то, чтобы догнать «Ред Булл», у нас может уйти весь этот сезон. И часть меня надеется, что мы сможем найти техническое решение, которое бы позволило команде добиться значительного прогресса. В прошлом мы уже доказывали, что способны очень быстро развивать болид – надеюсь, что и в этот раз мы сможем это сделать», – рассказал Хэмилтон.

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11 комментариев

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valerixxx27
Вас догонять приходилось гораздо дольше...
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Alexandr Tarakanoff
Если мерс не догонит, то остальные и подавно. Относительного того, что рб может уткнуться в какой-то предел, то это глупость. Регламенту чуть больше года. Уверен, что есть куда расти.
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alex8895
Хэмилтон: чтобы догнать Ред Булл, у нас может уйти весь этот сезон. Часть меня надеется, что Тото все порешает в ФИА и они выпустят новую директиву, которая позволит нам догнать Ред Булл.В прошлые годы нам удавалось подкупить ФИА, чтобы регламент делали под нас, надеюсь что и сейчас тоже получится.
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MP423
Эллисон вам в помощь)
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irs118return
Ответ Minuvert
Беспонтонный Мерседес не догонит РБ ни в этом, ни в следующем году. На отдельных трассах может быть какой-то результат, но, в целом, концепция провальная
там концепция с гонщиком морально устарела))
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Minuvert
Ответ irs118return
там концепция с гонщиком морально устарела))
Да я больше за Джорджем наблюдаю
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Сергей Богатырёв
Ответ Alexandr Tarakanoff
Если мерс не догонит, то остальные и подавно. Относительного того, что рб может уткнуться в какой-то предел, то это глупость. Регламенту чуть больше года. Уверен, что есть куда расти.
Когда-то же всë равно упрутся в потолок. Ну или хотя бы темпы прироста скорости снизятся.
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sticky fingers
Ответ valerixxx27
Вас догонять приходилось гораздо дольше...
Ну так потому что разрабатывали движок совместно с ФИА, которая под них потом регламент написала. Я вообще удивляюсь, эта новость на всех спорт ресурсах была недавно, кроме спортсру.
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Сергей Богатырёв
Ответ sticky fingers
Ну так потому что разрабатывали движок совместно с ФИА, которая под них потом регламент написала. Я вообще удивляюсь, эта новость на всех спорт ресурсах была недавно, кроме спортсру.
Можно ссылку? Если это так, то странно, почему здесь не выложили.
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