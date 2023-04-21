Кристиан Хорнер о потолке бюджетов: «Раньше гонка разработки болидов была похожа на спринт, теперь нужно думать, как и когда использовать ресурсы»

Руководитель « » поделился мнением о том, как на работу команд повлияло появление в «Формуле-1» ограничения бюджетов.

Команда «Ред Булл», допустив небольшое превышение, в этом году была оштрафована – в рамках штрафа также было сокращено время для работы в аэродинамической трубе.

«Как я уже говорил, нам будет сложно дорабатывать машину, учитывая штрафные ограничения – и меньшее время для работы в аэродинамической трубе в сравнении с конкурентами. Но ничего не поделаешь. Нужно стараться сработать как можно лучше с тем, что у нас есть. Быть эффективными, результативными, избирательными в выборе путей для развития и правильно распоряжаться доступным временем.

После введения потолка бюджетов в «Формуле-1» произошли больше изменения. Это новая культура. Для «Ф-1» это настоящий вызов – как вам правильно использовать ограниченное количество ресурсов?

Раньше гонка разработки болидов была похожа на спринт: нужно было как можно быстрее заработать болид с имевшимся у вас бюджетом. Теперь же часто возникает вопрос, как и когда вы будете использовать свои ресурсы.

Существует множество переменных, которые могут существенно повлиять на работу над развитием болида – аварии, какие-то повреждения машины. Так что действительно интересно, как ситуация будет развиваться на протяжении этого сезона», – рассказал Хорнер.

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