«Может, такие Гран-при займут половину календаря». Гюнтер Штайнер – о развитии формата гоночного уик-энда со спринт-заездом

Руководитель « » поддержал последние изменения формата гоночного уик-энда со спринтом.

Данный формат должен быть опробован уже на Гран-при Азербайджана.

«Я не знаю, будем ли мы в итоге проводить спринт на каждом Гран-при. Может, их станет немного больше, а может такие этапы займут половину календаря. Но промоутеры «Формулы-1» будут знать, что они делают.

В настоящий момент спрос на гонки превышает предложение, так как нам проводить больше гонок, больше заездов, если в календаре не может быть больше 24 Гран-при? Просто удвойте количество гонок.

Сейчас третья практика в субботу утром становится практически бессмысленной, потому что ее никто не смотрит, команды не могли ничего менять в машине (в рамках уик-энда со спринтом), кроме как опробовать шины для гонки. Так что сессия была никому не интересна.

Так что да, в таких условия появление квалификации к спринту – это хороший вариант. Посмотрим, как это будет работать с болельщиками, понравится ли им, какими будут цифры – а там решим, что делать дальше. Но на данный момент я вполне поддерживаю появление квалификации к спринту», – рассказал Штайнер.

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