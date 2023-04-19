«Мы говорим о людях, которые находятся на совершенно разных этапах карьеры». Култхард не видит смысла в сравнениях Ферстаппена и де Вриса

Бывший пилот «Формулы-1» заявил, что не видит смысла в сравнениях между и Ником де , которые иногда появляются в прессе.

Данные сравнения как правило возникают из-за одинаковой национальности гонщиков. Култхард же отметил, что Ферстаппен и де Врис находятся на совершенно разных этапах своей карьеры.

«Ник уже прошел свой кастинг наилучшим образом, когда блестяще выступил в Монце в прошлом году. Он продемонстрировал, что способен выступать на самом высоком уровне за рулем болида «Формулы-1». Просто в данный момент в « » он мало что может показать – он может только победить напарника.

В то время как Макс настоящей феномен. Он голоден до успеха, предан делу и выступает за команду, которую любит, и которая любит его. И он может делать разницу своими выступлениями. Так что в данном случае мы говорим о людях, которые находятся на совершенно разных этапах карьеры и в разных ситуациях.

Ник настоящий джентльмен. Он умный и образованный парень, а также он быстрый гонщик. И я желаю ему всего наилучшего», – рассказал Култхард.

Гонщики не такие уж скучные: Боттас разделся для разворота главного журнала об «Ф-1». Узнали у автора идеи – как это удалось?