«Мы говорим о людях, которые находятся на совершенно разных этапах карьеры». Култхард не видит смысла в сравнениях Ферстаппена и де Вриса

Теги Ред Булл Дэвид Култхард Альфа Таури Формула-1 Макс Ферстаппен Ник де Врис Авто

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард заявил, что не видит смысла в сравнениях между Максом Ферстаппеном и Ником де Врисом, которые иногда появляются в прессе.

Данные сравнения как правило возникают из-за одинаковой национальности гонщиков. Култхард же отметил, что Ферстаппен и де Врис находятся на совершенно разных этапах своей карьеры.

«Ник уже прошел свой кастинг наилучшим образом, когда блестяще выступил в Монце в прошлом году. Он продемонстрировал, что способен выступать на самом высоком уровне за рулем болида «Формулы-1». Просто в данный момент в «Альфа Таури» он мало что может показать – он может только победить напарника.

В то время как Макс настоящей феномен. Он голоден до успеха, предан делу и выступает за команду, которую любит, и которая любит его. И он может делать разницу своими выступлениями. Так что в данном случае мы говорим о людях, которые находятся на совершенно разных этапах карьеры и в разных ситуациях.

Ник настоящий джентльмен. Он умный и образованный парень, а также он быстрый гонщик. И я желаю ему всего наилучшего», – рассказал Култхард.

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3 комментария

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Alexandr Tarakanoff
А кто их сравнивает на полном серьёзе? Макс в этом году доведёт количество побед до полтинника+- и выиграет третью чашку. А Де Врис... старше Макса на 2 года, к слову. В контексте ф1 у Ника шансов хотя бы приблизиться по значению к фигуре Макса не больше, чем у меня.
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hypnotoad94
Де Врис и попал в Ф1 просто потому что, победил в Ф2 на третий год, когда в напарник Мазепин (знаю, что в АРТ всегда едет только одна машина, но все же), а главный соперник в борьбе за титул - Латифи. Приятный парень, упорный, ФЕ выиграл, но его взяли просто затычкой, потому что в РБ никого не было. Много таких было, много будет, с Максом никто всерьез и не сравнивает
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dw4xbhdgb8
А кто их сравнивал?
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