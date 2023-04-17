Дэвид Култхард об ошибках Переса на Гран-при Австралии: «После победы в Саудовской Аравии он стал действовать слишком уж самоуверенно»

Теги Гран-при Австралии Ред Булл Дэвид Култхард Формула-1 Серхио Перес Гран-при Саудовской Аравии Авто

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард поделился мнением о выступлениях Серхио Переса в нынешнем сезоне.

Култхард считает, что после победы на Гран-при Саудовской Аравии Перес почувствовал себя слишком уж самоуверенно, что привело к нестабильному выступлению в Австралии.

Там ошибка Переса в квалификации привела к старту с конца пелотона, однако в итоге Серхио сумел прорваться в топ-5.

«В практике он вылетел с трассы, а в квалификации испортил первый круг. Думаю, что после победы в Саудовской Аравии Перес стал действовать слишком уж самоуверенно. Как потом оказалось, в первой попытке он затормозил на 20 метров позже Макса Ферстаппена, для третьего поворота это было уж слишком самонадеянно, в результате все закончилось в барьерах», – рассказал Култхард.

Всю мощь мотора «Ф-1» в 1000+ л.с. на колеса передают детали массой 5 кг. Они и подводят «Ред Булл»

2 комментария

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MP423
Более интересный вопрос: какой вообще смысл в первом сегменте тормозить на 20 метров позже при явном преимуществе РБ над всеми?
Нам вообще-то про проблемы с машиной говорили. У Ферстаппена в гонке была похожая ситуация.
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