Дэвид Култхард об ошибках Переса на Гран-при Австралии: «После победы в Саудовской Аравии он стал действовать слишком уж самоуверенно»

Бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о выступлениях в нынешнем сезоне.

Култхард считает, что после победы на Гран-при Саудовской Аравии Перес почувствовал себя слишком уж самоуверенно, что привело к нестабильному выступлению в .

Там ошибка Переса в квалификации привела к старту с конца пелотона, однако в итоге Серхио сумел прорваться в топ-5.

«В практике он вылетел с трассы, а в квалификации испортил первый круг. Думаю, что после победы в Саудовской Аравии Перес стал действовать слишком уж самоуверенно. Как потом оказалось, в первой попытке он затормозил на 20 метров позже Макса Ферстаппена, для третьего поворота это было уж слишком самонадеянно, в результате все закончилось в барьерах», – рассказал Култхард.

Всю мощь мотора «Ф-1» в 1000+ л.с. на колеса передают детали массой 5 кг. Они и подводят «Ред Булл»