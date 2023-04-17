Дэвид Култхард об ошибках Переса на Гран-при Австралии: «После победы в Саудовской Аравии он стал действовать слишком уж самоуверенно»
Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард поделился мнением о выступлениях Серхио Переса в нынешнем сезоне.
Култхард считает, что после победы на Гран-при Саудовской Аравии Перес почувствовал себя слишком уж самоуверенно, что привело к нестабильному выступлению в Австралии.
Там ошибка Переса в квалификации привела к старту с конца пелотона, однако в итоге Серхио сумел прорваться в топ-5.
«В практике он вылетел с трассы, а в квалификации испортил первый круг. Думаю, что после победы в Саудовской Аравии Перес стал действовать слишком уж самоуверенно. Как потом оказалось, в первой попытке он затормозил на 20 метров позже Макса Ферстаппена, для третьего поворота это было уж слишком самонадеянно, в результате все закончилось в барьерах», – рассказал Култхард.
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Нам вообще-то про проблемы с машиной говорили. У Ферстаппена в гонке была похожая ситуация.