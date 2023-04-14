Стефано Доменикали об исторических Гран-при: «Если вы считаете, что будущее вам гарантировано только потому, что вы уже 100 лет проводите гонки – это неправильный подход»

Теги ФИА Стефано Доменикали Формула-1 Авто

Исполнительный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали рассказал о подходе серии к формированию календаря чемпионата на ближайшее будущее.

По словам Доменикали, пока в «Ф-1» не собираются превышать отметку в 24 Гран-при за сезон:

«Если говорить о цифрах, то я бы сказал, что 24 Гран-при – это подходящее число. Нас устраивает и разнообразие место, гонки проводятся на разных континентах. При этом не секрет, что мы стараемся найти шанс и организовать гонку в Африке, ведь это сейчас единственный недостающий континент для «Ф-1».

Доменикали высказался и о том, что в календаре чемпионата нужно балансировать число исторических трасс и новых этапов:

«Когда исторические трассы смотрят только в прошлое, это не очень хорошо – ведь у исторических трасс есть хороший и прочный фундамент для того, чтобы смотреть в будущее вместе со всеми.

Вот почему в работе с так называемыми историческими Гран-при мы сосредоточены на том, чтобы понять, каким может быть их будущее.

Если вы занимаете высокомерную позицию и считаете, что будущее в «Ф-1» вам гарантировано только потому, что вы уже 100 лет проводите гонки – это не очень честный и вряд ли правильный подход. И этого недостаточно.

Думаю, в данный момент все это понимают. Мы не играем ни в какие игры, наша позиция предельно прозрачна. Мы говорим организаторам, что если их Гран-при хотят быть в календаре «Ф-1», то им нужно предпринять те шаги, которые нам кажутся правильными, которые будут подходящими и для них, и для «Формулы-1».

Очевидно, что за последние годы воспринятие этих исторических Гран-при несколько поменялось, поскольку они сами поняли, что ситуация несколько поменялась».

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3 комментария

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Ascari
Ну да, ну да. Мы будем приезжать к тем, кто будет давать больше денег. А будет ли там интересно, это незначительный элемент. В конце концов сделают как в наскар, Пейс кар и жёлтые флаги каждые 10 кругов...
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RusSt
Ну подход что будущее гарантировано только тем кто дал больше денег тоже такое себе
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Любитель побеждать
Формула-1 превращается в Формулу США. Это было ожидаемо, когда американцы купили франшизу. Скоро не будет формулы.
+4
-1
+3
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