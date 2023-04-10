Тед Кравиц: «Теперь Хэмилтон агрессивно сражается с Ферстаппеном – роли полностью поменялись»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Тед Кравиц Джордж Расселл Авто

Тед Кравиц рассказал, как изменилось противостояние Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.

Журналист Sky Sports отметил, что теперь агрессивнее действует пилот «Мерседеса», а ранее так пилотировал его коллега из «Ред Булл».

«Меня восхищает, что сейчас роли полностью поменялись в сравнении с сезонами «Мерседеса» и Льюиса Хэмилтона с 2014-го по 2021-го, когда Хэмилтон сражался за титул, понимая, что у него быстрейшая машина, и должен был действовать осторожно.

Появился выскочка Ферстаппен, который бросил вызов и хотел занять его место. Теперь вызов бросает Хэмилтон, говоря Ферстаппену: «Я готов на любые риски». Хэмилтон осознает, что не выиграет титул в этом году, если не случится что-то по-настоящему странное. Поэтому он может агрессивно сражаться с Ферстаппеном и понимает, что тот, вероятно, будет вынужден уступить», – поделился мыслями репортер.

Кравиц также сообщил, что думает о соперничестве Льюиса с напарником по «Мерседесу» Джорджем Расселлом:

«Вот почему мы хотим посмотреть, как «Мерседес» борется за чемпионство с «Ред Булл». Тогда претенденту на титул Джорджу Расселлу действительно будет за что бороться с претендентом на титул Льюисом Хэмилтоном. Этого хочу я – чтобы Льюиса заставляли показывать максимум.

На месте Хэмилтона я бы не особо переживал из-за проигрышей Джорджу, если бы не претендовал на титул. Можно посмотреть на сезон-2022 под этим углом. В прошлом мы уже видели, как Льюис прибавляет, когда сражается за чемпионство».

Макс Ферстаппен ответил Хэмилтону: «Ред Булл» не доминирует так, как «Мерседес» в некоторые сезоны»

Льюис Хэмилтон: «Мне не нравится ездить на не очень хороших болидах. Но если завтра наша машина включится – я буду готов бороться за чемпионат»

3 комментария

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Groove
В 21 году рисковые маневры имели смысл потому что между машинами не было такого гигантского разрыва по скорости. Сейчас же Ферстапенну нет смысла вступать с кем бы то нибыло в жесткую борьбу, потому что на каждой трассе есть 2-3 зоны дрс где РБ просто объезжает всех. Разве что в Монако могут быть проблемы из-за специфики трека.
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Хрен Винтов
Все правильно.
Только даже при самой агрессивной езде от Люиса он не станет действовать, как Макс - проскакивать на позднем торможении внутри поворота мимо траектории, перекрывая весь поворот сопернику. Это не в уровень ему.
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Александр Деев
Так все логично и правильно, когда есть запас прочности то выгоднее играть в долгую. Если же у тебя будет шанс выйти вперед только один раз за гонку, и то не факт, то будешь влезать и всех расталкивать.
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