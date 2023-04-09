Отмар Сафнауэр о месячном перерыве в чемпионате: «Возможно, мы случайно поняли, как правильно планировать календарь сезона»

Теги Формула-1 Отмар Сафнауэр Альпин Авто

Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр призвал руководство «Ф-1» и команды обдумать вариант с несколькими перерывами в чемпионате в будущем.

Календарь «Формулы-1» традиционно предусматривает только один летний перерыв – когда в августе команды закрывают базы и уходят в отпуск на 2-3 недели.

Однако в этом сезоне в календаре «Формулы-1» из-за стечения обстоятельств образовался еще один месячный перерыв – между Гран-при Австралии и Гран-при Азербайджана. Причиной этого стала отмена Гран-при Китая.

Сафнауэр считает, что наличие двух перерывов положительно скажется на готовности сотрудников команд.

«У наших сотрудников появился немного свободного времени, при этом будет идти очень активная работа по производству новых деталей болида.

С учетом 23 Гран-при в календаре чемпионата и множества сдвоенных и даже строенных этапов, приятно получить трехнедельный перерыв сейчас, потом еще один трехнедельный перерыв летом, а потом и рождественские праздники.

Может быть, сейчас нам на самом деле просто повезло – и мы получили возможность понять, как правильно планировать календарь чемпионата в дальнейшем. Так что в будущем, возможно, эти изменения стоит принять. Я знаю, что сезон только начался, но дело не в этом.

Очень многие люди очень много работали зимой, готовя болиды к тестам, потом были сами тесты, а потом начался сезон. И небольшой перерыв сейчас помогает людям подготовиться к следующим этапам сезона. А в августе будет еще один перерыв. Это может стать шагом в верном направлении», – рассказал Сафнауэр.

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3 комментария

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Minuvert
Ответ Lordk
Можно считать эти гонки чем-то вроде тестов, которых больше нет )
Если отринуть борьбу за титул, а обратить внимание на борьбу Астона, Мерса и Феррари, то интересно даже
+2
0
+2
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Lordk
Ответ Minuvert
Ох уж эти месячные перерывы в начале сезона. Еще и раскатиться толком не успели, а уже перерыв. Скучно без гонок
Можно считать эти гонки чем-то вроде тестов, которых больше нет )
+2
0
+2
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Minuvert
Ох уж эти месячные перерывы в начале сезона. Еще и раскатиться толком не успели, а уже перерыв. Скучно без гонок
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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