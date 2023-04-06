Юки Цунода: «Альфа Таури» нужно ехать без крыла в Баку из-за жуткой скорости на прямых»

Теги Гран-при Австралии Альфа Таури Формула-1 Гран-при Азербайджана Юки Цунода Авто

Юки Цунода указал на главную проблему машины «Альфа Таури»

Следующий этап «Формула-1» проведет в Азербайджане, и гонщика особенно беспокоят длиннейшие прямые в Баку.

«[Спринт] будет безумием. В то же время [на Гран-при Австралии] я испытывал огромное лобовое сопротивление, и скорость на прямых была жуткой. Так что в Баку нам нужно как минимум ехать без крыла или что-то вроде того, чтобы максимизировать скорость на прямых», – заявил Цунода.

Юки также подвел итоги гонки в Мельбурне – японец принес команде первое в сезоне очко:

«Потенциально я мог финишировать пятым. Инциденты случились позади меня, потому что я провел, можно сказать, мегастарт и в первом повороте обогнал шесть машин, что-то в таком духе. Так что я мог оказаться шестым или пятым даже без аварий.

Я немного расстроился, но что есть, то есть. Десятое место – безусловно, позитивный итог. Мы должны принять такой результат, потому что гонка с самого начала складывалась тяжело, я не ожидал, что закончу ее в очках.

Но то, что произошло после [третьих] красных флагов, слегка разочаровало. Старт был абсолютно бессмысленным, мы просто сожгли топливо».

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1 комментарий

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ibra207
туго Астонам придётся
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