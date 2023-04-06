Хэмилтон и Расселл делят звание лучшего гонщика Гран-при Австралии по версии сайта «Ф-1», Ферстаппен и Алонсо не попали в топ-4

Сайт «Формулы-1» определил сильнейших пилотов Гран-при Австралии.

После каждого этапа пятеро экспертов официального сайта чемпионата оценивают выступления каждого гонщика по десятибалльной шкале. Средняя оценка становится итоговой в рейтинге.

Первое место разделили напарники по « » Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл. Хэмилтон финишировал вторым в гонке, а Расселл вырвался в лидеры на старте, однако потом сошел после возгорания машины. Третью позицию в рейтинге оспорили Ландо Норрис из « » и гонщик « » Нико Хюлькенберг, также набравшие равное количество очков, а Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Фернандо Алонсо («Астон Мартин») оказались лишь на пятой и шестой строчках, соответственно.

Едва не попали в топ-10 («Альпин») и («Астон Мартин»), отмечается на сайте «Ф-1».

Лучшие пилоты Гран-при Австралии по версии экспертов сайта «Ф-1»

1-2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 9

1-2. Джордж Расселл («Мерседес») – 9

3-4. Ландо Норрис («Макларен») – 8,8

3-4. Нико Хюлькенберг («Хаас» – 8,8

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,6

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 8,4

7. Оскар Пиастри («Макларен») – 8,2

8. Серхио Перес («Ред Булл») – 8

9-11. Пьер Гасли («Альпин») – 7,4

9-11. Юки Цунода («Альфа Таури») – 7,4

9-11. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 7,4

После трех этапов сезона-2022 эксперты считают лучшим пилотом Ферстаппена, но отставание Алонсо минимальное. Качественное выступление в Мельбурне позволило гонщикам «Мерседеса» подняться на четыре позиции, а Шарль Леклер из «Феррари», напротив, откатился в конец первой десятки.

Что случилось на Гран-при Австралии: три красных флага, «Мерседес» бился с Ферстаппеном, Леклер в гравии