Хэмилтон и Расселл делят звание лучшего гонщика Гран-при Австралии по версии сайта «Ф-1», Ферстаппен и Алонсо не попали в топ-4
Сайт «Формулы-1» определил сильнейших пилотов Гран-при Австралии.
После каждого этапа пятеро экспертов официального сайта чемпионата оценивают выступления каждого гонщика по десятибалльной шкале. Средняя оценка становится итоговой в рейтинге.
Первое место разделили напарники по «Мерседесу» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл. Хэмилтон финишировал вторым в гонке, а Расселл вырвался в лидеры на старте, однако потом сошел после возгорания машины. Третью позицию в рейтинге оспорили Ландо Норрис из «Макларена» и гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг, также набравшие равное количество очков, а Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Фернандо Алонсо («Астон Мартин») оказались лишь на пятой и шестой строчках, соответственно.
Едва не попали в топ-10 Эстебан Окон («Альпин») и Ланс Стролл («Астон Мартин»), отмечается на сайте «Ф-1».
После трех этапов сезона-2022 эксперты считают лучшим пилотом Ферстаппена, но отставание Алонсо минимальное. Качественное выступление в Мельбурне позволило гонщикам «Мерседеса» подняться на четыре позиции, а Шарль Леклер из «Феррари», напротив, откатился в конец первой десятки.
Что случилось на Гран-при Австралии: три красных флага, «Мерседес» бился с Ферстаппеном, Леклер в гравии
2 комментария