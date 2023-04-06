Хэмилтон и Расселл делят звание лучшего гонщика Гран-при Австралии по версии сайта «Ф-1», Ферстаппен и Алонсо не попали в топ-4

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Сайт «Формулы-1» определил сильнейших пилотов Гран-при Австралии.

После каждого этапа пятеро экспертов официального сайта чемпионата оценивают выступления каждого гонщика по десятибалльной шкале. Средняя оценка становится итоговой в рейтинге.

Первое место разделили напарники по «Мерседесу» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл. Хэмилтон финишировал вторым в гонке, а Расселл вырвался в лидеры на старте, однако потом сошел после возгорания машины. Третью позицию в рейтинге оспорили Ландо Норрис из «Макларена» и гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг, также набравшие равное количество очков, а Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Фернандо Алонсо («Астон Мартин») оказались лишь на пятой и шестой строчках, соответственно.

Едва не попали в топ-10 Эстебан Окон («Альпин») и Ланс Стролл («Астон Мартин»), отмечается на сайте «Ф-1».

Лучшие пилоты Гран-при Австралии по версии экспертов сайта «Ф-1»
 
1-2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 9
1-2. Джордж Расселл («Мерседес») – 9
3-4. Ландо Норрис («Макларен») – 8,8
3-4. Нико Хюлькенберг («Хаас» – 8,8
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,6
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 8,4
7. Оскар Пиастри («Макларен») – 8,2
8. Серхио Перес («Ред Булл») – 8
9-11. Пьер Гасли («Альпин») – 7,4
9-11. Юки Цунода («Альфа Таури») – 7,4
9-11. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 7,4
 

После трех этапов сезона-2022 эксперты считают лучшим пилотом Ферстаппена, но отставание Алонсо минимальное. Качественное выступление в Мельбурне позволило гонщикам «Мерседеса» подняться на четыре позиции, а Шарль Леклер из «Феррари», напротив, откатился в конец первой десятки.

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2 комментария

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mexicantushkan
напревозмогал, других объяснений нет
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Alexandr Tarakanoff
Эх... Хоть бы глазочком взглянуть на них в моносерии. Хотя бы квалу. Или спринт какой. А так в реальном мире хрен поймешь че там по оценкам. Разве что в мерсе наверно можно реально оценивать. Нет вроде разделение на 1-2 пилотов, быстрая машина... И то красные заруинили. Ну или в Альпин. Но и там концовка всё перечеркнула. Вроде и Макса можно на 1 строчку. Но проезд по траве был. Скилл Переса на космовозе тоже всегда будет под вопросом. Феррари обе самоустранились, тоже фиг разберёшь. Астоны тоже под вопросом. Может там дед божит на средней по темпу машине, а может просто Стролл на самовозке плетётся. Кароч непонятно ни черта...
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