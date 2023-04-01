«Насколько мне известно, в этой области у нас нет проблем». Ферстаппен не ждет повторений неполадок работы тормозов как на болиде Переса

Пилот «Ред Булл» подвел итоги квалификации к .

Ферстаппен заявил, что был доволен своим кругом и поул не стал для него сюрпризом:

«По ощущениям круг получился хорошим. Так что я ждал, что окажусь на поуле. Хотя конечно, всегда можно что-то сделать лучше. На этой трассе всегда непросто прогревать шины и удерживать в оптимальном температурном окне…но в итоге, как мне кажется, мы справились довольно неплохо».

По ходу квалификации Ферстаппен снова жаловался команде на плохую работу трансмиссии при переключении на пониженную передачу:

«Да, в этом плане мы можем справляться лучше. И на самом деле это правило действует всегда. И это то, на чем я всегда буду настаивать – стремиться стать лучше».

Ферстаппен добавил, что у него нет поводов для беспокойства в связи с тем, что на болиде , как предполагалось изначально, возникли технические проблемы с работой тормозов:

«Нет. Насколько мне известно, в этой области у нас нет никаких проблем».

Перес улетел в гравий, Ферстаппен – на поуле, но опять жалуется на болид. Что происходит с «Ред Булл»?