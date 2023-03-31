Серхио Перес: «К гонке будем подходить немного вслепую, в третьей практике нас ждет много работы»

Теги Гран-при Австралии Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Австралии.

«Все это было немного безумно. Особенно с учетом того, что я поставил второе лучшее время, когда у многих, как кажется, продолжались проблемы с GPS. А во второй практике я не смог проехать быстрый круг (из-за дождя).

Мы внесли в настройки пару изменений, которые, как кажется, хорошо работают на первом и втором секторе. Но вообще я мало что могу сказать.

Завтра у нас будет много работы, в третьей практике предстоит очень многое сделать. Возможно, в плане подготовки мы будем подходить к гонке немного вслепую, но это должно быть интересно», – рассказал Перес.

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