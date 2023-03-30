Фернандо Алонсо: «Надеюсь одержать 33-ю победу, но нужно быть реалистами»

Пилот «Астон Мартин» оценил свои шансы выиграть гонку в сезоне-2023.

В этом году « » удалось построить удачную по своим характеристикам машину и Алонсо уже дважды побывал на подиуме.

«Чемпионат длинный, многое может измениться. Я не знаю, возможно ли будет еще одно попадание на подиум. Мы ведь не являемся прямыми конкурентами «Ред Булл». Так что настрой такой же, как был в Джидде. Надеюсь одержать 33-ю победу, но нам нужно быть реалистами», – рассказал Алонсо.

Великий Алонсо взял 100-й подиум в «Ф-1». Судьи отобрали, но команда отбила