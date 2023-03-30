Фернандо Алонсо: «Надеюсь одержать 33-ю победу, но нужно быть реалистами»

Теги Гран-при Австралии Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо оценил свои шансы выиграть гонку в сезоне-2023.

В этом году «Астон Мартин» удалось построить удачную по своим характеристикам машину и Алонсо уже дважды побывал на подиуме.

«Чемпионат длинный, многое может измениться. Я не знаю, возможно ли будет еще одно попадание на подиум. Мы ведь не являемся прямыми конкурентами «Ред Булл». Так что настрой такой же, как был в Джидде. Надеюсь одержать 33-ю победу, но нам нужно быть реалистами», – рассказал Алонсо.

Великий Алонсо взял 100-й подиум в «Ф-1». Судьи отобрали, но команда отбила

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WINWOLF
Есть довольно интересный факт: Все, кто брал 100+ подиумов, свой 101-й оформили победой в гонке! Необъяснимо, но факт. Алонсо нужно как-то продолжить традицию))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
V12twinturbo
Ответ Великий Алонсо
Фернандо настолько привык к вёдрам, что уже забыл, что не на ведре едет. "Не знаю, возможно ли ещё одно попадание на подиум". Оно не то что возможно, а вполне вероятно, что не 1 и не 2 подиума в сезоне ещё его ожидают, ну а для победы должно повезти со сходом РБ, очно с ними бороться шансов никаких, они улетают в закат моментально, Феррари и Мерседес тоже не отстают.
Фернандо скромничает. Или снижает ожидания поклонников, чтобы в случае высоких мест больше радовались.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Фернандо настолько привык к вёдрам, что уже забыл, что не на ведре едет. "Не знаю, возможно ли ещё одно попадание на подиум". Оно не то что возможно, а вполне вероятно, что не 1 и не 2 подиума в сезоне ещё его ожидают, ну а для победы должно повезти со сходом РБ, очно с ними бороться шансов никаких, они улетают в закат моментально, Феррари и Мерседес тоже не отстают.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Листок яблони
Главное, правильная тактика (особенно в дождь), ну и ехать на пит-стоп в случае машины безопасности.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий