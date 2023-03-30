Льюис Хэмилтон: «У меня проблемы с расположением в машине «Мерседеса» – как будто сидишь на передних колесах»
Льюису Хэмилтону не нравится его расположение в болиде «Мерседеса».
Кокпит немецкой машины смещен в сторону передних колес в сравнении с другими.
«Мы сидим ближе к передним колесам, чем другие пилоты. Наш кокпит слишком сильно смещен вперед. Ты как будто сидишь на передних колесах, а это одно из самых неприятных ощущений при пилотаже. Если вы будете управлять своим автомобилем, а колеса будут под ногами, вам не понравится разворачиваться.
Настрой машины и твое восприятие ее движения меняется. Предсказывать сложнее, чем когда сидишь дальше. У меня возникли с этим серьезные проблемы», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».
Хэмилтон рассказал, что не ожидал таких трудностей при проектировке:
«Я выслушал команду, и она сказала, что мы должны пойти в этом направлении. Если бы я знал, какими будут мои ощущения, такого бы не произошло.
В будущем это должно поменяться, 100 процентов».
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