Льюис Хэмилтон: «У меня проблемы с расположением в машине «Мерседеса» – как будто сидишь на передних колесах»

не нравится его расположение в болиде «Мерседеса».

Кокпит немецкой машины смещен в сторону передних колес в сравнении с другими.

«Мы сидим ближе к передним колесам, чем другие пилоты. Наш кокпит слишком сильно смещен вперед. Ты как будто сидишь на передних колесах, а это одно из самых неприятных ощущений при пилотаже. Если вы будете управлять своим автомобилем, а колеса будут под ногами, вам не понравится разворачиваться.

Настрой машины и твое восприятие ее движения меняется. Предсказывать сложнее, чем когда сидишь дальше. У меня возникли с этим серьезные проблемы», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

Хэмилтон рассказал, что не ожидал таких трудностей при проектировке:

«Я выслушал команду, и она сказала, что мы должны пойти в этом направлении. Если бы я знал, какими будут мои ощущения, такого бы не произошло.

В будущем это должно поменяться, 100 процентов».

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