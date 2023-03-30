Льюис Хэмилтон: «У меня проблемы с расположением в машине «Мерседеса» – как будто сидишь на передних колесах»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Льюису Хэмилтону не нравится его расположение в болиде «Мерседеса».

Кокпит немецкой машины смещен в сторону передних колес в сравнении с другими.

«Мы сидим ближе к передним колесам, чем другие пилоты. Наш кокпит слишком сильно смещен вперед. Ты как будто сидишь на передних колесах, а это одно из самых неприятных ощущений при пилотаже. Если вы будете управлять своим автомобилем, а колеса будут под ногами, вам не понравится разворачиваться.

Настрой машины и твое восприятие ее движения меняется. Предсказывать сложнее, чем когда сидишь дальше. У меня возникли с этим серьезные проблемы», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

Хэмилтон рассказал, что не ожидал таких трудностей при проектировке:

«Я выслушал команду, и она сказала, что мы должны пойти в этом направлении. Если бы я знал, какими будут мои ощущения, такого бы не произошло.

В будущем это должно поменяться, 100 процентов».

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3 комментария

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Batt Monner
Все как в прошлом сезоне - лапы болят, хвост отваливается. Потом директива ФИА, спад Феррари, рост Мерса, даже победа у Рассела
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Хрен Винтов
Ответ Великий Алонсо
"Плохому танцору кое-что мешает" это как раз про нашего Люсю. Целый месяц придумывал нелепое оправдание своим невзрачным выступлениям
Логично, чё...
Видимо Алонсо, все эти годы, ничто не мешало показывать результат. Простое отсутствие таланта. Так тебя понимать?
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Великий Алонсо
"Плохому танцору кое-что мешает" это как раз про нашего Люсю. Целый месяц придумывал нелепое оправдание своим невзрачным выступлениям
+3
0
+3
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