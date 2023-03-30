Льюис Хэмилтон о борьбе с «Ред Булл»: «Изменения болида «Мерседеса» могут потребовать долгого времени»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Авто

Льюис Хэмилтон не ждет мгновенного прогресса от «Мерседеса».

По словам британского пилота, изменения, которые будет предпринимать команда, потребуют времени, и о борьбе с «Ред Булл» речи пока не идет.

«Вероятнее всего, «Ред Булл» продолжит развиваться. Некоторые машины выходят на плато – в какой-то момент прибавить больше нельзя. Но, может, «Ред Булл» способен. Это отличая команда и, уверен, она продолжит добавлять прижимную силу. Мы просто должны сделать все возможное, чтобы не отстать слишком сильно. Потенциально потребуется оставшаяся часть сезона, чтобы сократить отставание – я на это надеюсь.

В прошлом мы показали, что способны быстро развиваться и, надеюсь, так и получится, когда мы раскроем потенциал машины и станем двигаться вперед на всех парах. Я благодарен за то, что команда открыта к изменениям, и понимаю, что это может занять долгое время», – высказался семикратный чемпион «Формулы-1».

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1 комментарий

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Batt Monner
Хэм как обычно. Думаю во 2 половине сезона Мерс станет 2 командой чемпа и сможет даже побороться за победы
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