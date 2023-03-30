Андреа Стелла: «Макларен» подготовит что-то вроде болида «Б» до летнего перерыва»

Теги Макларен Формула-1 Андреа Стелла Гран-при Азербайджана Авто

Андреа Стелла рассказал о кардинальных изменениях болида «Макларена».

По словам руководителя «Макларена», обновления для Гран-при Азербайджана станут первой из трех серьезных стадий.

«Это всего лишь первый шаг. Мы ожидаем, что будет еще одно существенное обновление, которое затронет больше областей машины и станет более видимым. Можно сказать, это что-то вроде версии «Б». А во второй части сезона прибудет еще один пакет обновлений.

Так что есть три главные стадии: Баку, после Баку – не хочу называть даты, но до перерыва – и после перерыва. Мы надеемся, что каждый из шагов даст несколько десятых, и амбиции стать четвертой по скорости командой к концу сезона окажутся более реалистичными», – заявил Стелла.

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4 комментария

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as009595@icloud.com
Ответ Великий Алонсо
Четвёртой командой по скорости к концу сезона? Это кого они догнать собрались, Мерседес, Феррари или Астон Мартин? Ахахахаха
Четвертая снизу 🤣
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Old Vyaine
После перерыва будет, видимо, болид "С".
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Mc′loud
От перемены ведер, место не меняется.
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Великий Алонсо
Четвёртой командой по скорости к концу сезона? Это кого они догнать собрались, Мерседес, Феррари или Астон Мартин? Ахахахаха
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-1
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