Андреа Стелла: «Макларен» подготовит что-то вроде болида «Б» до летнего перерыва»

рассказал о кардинальных изменениях болида « ».

По словам руководителя «Макларена», обновления для станут первой из трех серьезных стадий.

«Это всего лишь первый шаг. Мы ожидаем, что будет еще одно существенное обновление, которое затронет больше областей машины и станет более видимым. Можно сказать, это что-то вроде версии «Б». А во второй части сезона прибудет еще один пакет обновлений.

Так что есть три главные стадии: Баку, после Баку – не хочу называть даты, но до перерыва – и после перерыва. Мы надеемся, что каждый из шагов даст несколько десятых, и амбиции стать четвертой по скорости командой к концу сезона окажутся более реалистичными», – заявил Стелла.

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