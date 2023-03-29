«Такой соблазн был, сто процентов». В «Астон Мартин» думали обратиться к Феттелю для выступления на Гран-при Бахрейна

Руководитель « » Майк Крак рассказал, что команда рассматривала возможность приглашения для участия на .

Из-за того, что в неудачном инциденте во время межсезонья сломал оба запястья, считалось, что канадец не успеет восстановиться к первой гонке сезона и ему потребуется замена.

Крак признал, что у руководства изначально была мысль обратиться к Феттелю в данной ситуации, но потом было принято решение не беспокоить четырехкратного чемпиона.

«Да, такой соблазн был, сто процентов. Но мы решили все-таки не делать этого из уважения к Себастьяну и его решению закончить карьеру. С учетом всего этого было бы некорректно даже обращаться к нему с такой просьбой.

Нам хотелось уважительно отнестись к Себастьяну и его ситуации на тот момент и мы не хотели ставить его в трудное положение.

При этом мы поддерживали связь, в том числе в новом году. А также Себ, как настоящий джентльмен, поздравил команду после первого подиума в Бахрейне. На что я сказал ему, что это и его заслуга, ведь за последние два года он поднял нашу команду на ступень выше.

Он помог нам добиться прогресса во многих областях, мы многому научились, во многом продвинулись, и Себ определенно все свой вклад в нынешние результаты команды.

Но ему вполне комфортно (в связи с решением завершить карьеру). Он ни о чем не жалеет, ничего такого, потому что он тщательно все обдумал, принимая это решение», – рассказал Крак.

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