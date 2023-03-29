«Такой соблазн был, сто процентов». В «Астон Мартин» думали обратиться к Феттелю для выступления на Гран-при Бахрейна

Теги Гран-при Бахрейна Себастьян Феттель Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Майк Крак Авто

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак рассказал, что команда рассматривала возможность приглашения Себастьяна Феттеля для участия на Гран-при Бахрейна.

Из-за того, что в неудачном инциденте во время межсезонья Ланс Стролл сломал оба запястья, считалось, что канадец не успеет восстановиться к первой гонке сезона и ему потребуется замена.

Крак признал, что у руководства изначально была мысль обратиться к Феттелю в данной ситуации, но потом было принято решение не беспокоить четырехкратного чемпиона.

«Да, такой соблазн был, сто процентов. Но мы решили все-таки не делать этого из уважения к Себастьяну и его решению закончить карьеру. С учетом всего этого было бы некорректно даже обращаться к нему с такой просьбой.

Нам хотелось уважительно отнестись к Себастьяну и его ситуации на тот момент и мы не хотели ставить его в трудное положение.

При этом мы поддерживали связь, в том числе в новом году. А также Себ, как настоящий джентльмен, поздравил команду после первого подиума в Бахрейне. На что я сказал ему, что это и его заслуга, ведь за последние два года он поднял нашу команду на ступень выше.

Он помог нам добиться прогресса во многих областях, мы многому научились, во многом продвинулись, и Себ определенно все свой вклад в нынешние результаты команды.

Но ему вполне комфортно (в связи с решением завершить карьеру). Он ни о чем не жалеет, ничего такого, потому что он тщательно все обдумал, принимая это решение», – рассказал Крак.

Алонсо с напарником (сыном владельца команды) сделали позолоченные сиденья для болида «Ф-1». Необходимость!

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Якимцев
Ответ Romeo Yankovich
теперь выдохни, выпей водички и успокойся.
😌 Юморнул так юморнул
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romeo Yankovich
Ответ Антон Якимцев
Просто побоялись, что после фразы по радио "Фернандо, Себастиан из фастер вен ю", тот сбежит из чемпионата. А он, пока у Лэнса не зажили руки, ещё нужен для очков.
теперь выдохни, выпей водички и успокойся.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jetter
Как будто этот Майкл Крак что-то решает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Якимцев
Просто побоялись, что после фразы по радио "Фернандо, Себастиан из фастер вен ю", тот сбежит из чемпионата.

А он, пока у Лэнса не зажили руки, ещё нужен для очков.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Деев
Жаль что не обратились. Алонсо и Феттель в одной команде это огонь
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хрен Винтов
Это была бы красивая и заслуженная сказка - Сэб на подиуме в честь проделанной работе.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий