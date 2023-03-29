«Такой соблазн был, сто процентов». В «Астон Мартин» думали обратиться к Феттелю для выступления на Гран-при Бахрейна
Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак рассказал, что команда рассматривала возможность приглашения Себастьяна Феттеля для участия на Гран-при Бахрейна.
Из-за того, что в неудачном инциденте во время межсезонья Ланс Стролл сломал оба запястья, считалось, что канадец не успеет восстановиться к первой гонке сезона и ему потребуется замена.
Крак признал, что у руководства изначально была мысль обратиться к Феттелю в данной ситуации, но потом было принято решение не беспокоить четырехкратного чемпиона.
«Да, такой соблазн был, сто процентов. Но мы решили все-таки не делать этого из уважения к Себастьяну и его решению закончить карьеру. С учетом всего этого было бы некорректно даже обращаться к нему с такой просьбой.
Нам хотелось уважительно отнестись к Себастьяну и его ситуации на тот момент и мы не хотели ставить его в трудное положение.
При этом мы поддерживали связь, в том числе в новом году. А также Себ, как настоящий джентльмен, поздравил команду после первого подиума в Бахрейне. На что я сказал ему, что это и его заслуга, ведь за последние два года он поднял нашу команду на ступень выше.
Он помог нам добиться прогресса во многих областях, мы многому научились, во многом продвинулись, и Себ определенно все свой вклад в нынешние результаты команды.
Но ему вполне комфортно (в связи с решением завершить карьеру). Он ни о чем не жалеет, ничего такого, потому что он тщательно все обдумал, принимая это решение», – рассказал Крак.
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