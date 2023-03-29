Гран-при Австралии-2023. Расписание трансляций

Sports.ru представляет календарь третьего этапа сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при Австралии.

Заезды «Формулы-1», «Формулы-2» и «Формулы-3» в Мельбурне покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Альберт-парк, Мельбурн

31 марта – 2 апреля 2023 года

Расписание трансляций

Пятница

1-я практика: 4:30 ☁️

2-я практика: 8:00 ☁️

Суббота

3-я практика: 4:30 ☁️

Квалификация: 8:00 ☁️

Воскресенье

Гонка: 8:00 ⛅

Расписание заездов «Формулы-2» и «Формулы-3»

Пятница

Практика «Ф-3»: 0:50

Практика «Ф-2»: 2:00

Квалификация «Ф-3»: 6:00

Квалификация «Ф-2»: 9:30

Суббота

1-я гонка «Ф-3»: 2:45

1-я гонка «Ф-2»: 6:20

Воскресенье

2-я гонка «Ф-3»: 2:05

2-я гонка «Ф-2»: 4:35

время московское

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