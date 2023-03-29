Гран-при Австралии-2023. Расписание трансляций

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Sports.ru представляет календарь третьего этапа сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при Австралии.

Заезды «Формулы-1»«Формулы-2» и «Формулы-3» в Мельбурне покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Альберт-парк, Мельбурн
31 марта – 2 апреля 2023 года
Расписание трансляций
 
Пятница
 
1-я практика: 4:30 ☁️
2-я практика: 8:00 ☁️
 
Суббота
 
3-я практика: 4:30 ☁️
Квалификация: 8:00 ☁️
 
Воскресенье
 
Гонка: 8:00 ⛅
 
Расписание заездов «Формулы-2» и «Формулы-3»
 
Пятница 
 
Практика «Ф-3»: 0:50
Практика «Ф-2»: 2:00
Квалификация «Ф-3»: 6:00
Квалификация «Ф-2»: 9:30
 
Суббота
 
1-я гонка «Ф-3»: 2:45
1-я гонка «Ф-2»: 6:20
 
Воскресенье
 
2-я гонка «Ф-3»: 2:05
2-я гонка «Ф-2»: 4:35
 
время московское
 

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2 комментария

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Зелим Мирзаев
Думаю Макс без шансов для всех
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Мадина Уйгурова
всех с началом гоночного уиккенда!
и будь неладен китай со своими ограничениями и из-за которого мы на месяц опять пойдем отдыхать :((
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