Гран-при Австралии-2023. Расписание трансляций
Sports.ru представляет календарь третьего этапа сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при Австралии.
Заезды «Формулы-1», «Формулы-2» и «Формулы-3» в Мельбурне покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.
Альберт-парк, Мельбурн
31 марта – 2 апреля 2023 года
Расписание трансляций
Пятница
1-я практика: 4:30 ☁️
2-я практика: 8:00 ☁️
Суббота
3-я практика: 4:30 ☁️
Квалификация: 8:00 ☁️
Воскресенье
Гонка: 8:00 ⛅
Расписание заездов «Формулы-2» и «Формулы-3»
Пятница
Практика «Ф-3»: 0:50
Практика «Ф-2»: 2:00
Квалификация «Ф-3»: 6:00
Квалификация «Ф-2»: 9:30
Суббота
1-я гонка «Ф-3»: 2:45
1-я гонка «Ф-2»: 6:20
Воскресенье
2-я гонка «Ф-3»: 2:05
2-я гонка «Ф-2»: 4:35
время московское
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и будь неладен китай со своими ограничениями и из-за которого мы на месяц опять пойдем отдыхать :((