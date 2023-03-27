Фернандо Алонсо о критике своих переходов: «Лишь 4 сезона в «Ф-1» из 20 были разочаровывающими»

Теги Феррари Макларен Фернандо Алонсо Хонда Ред Булл Формула-1 Мерседес Астон Мартин Авто

Фернандо Алонсо рассказал, что не жалеет о том, как сложилась карьера в «Формуле-1», и подчеркнул, что не согласен с критикой своих решений.

«Я бы сказал, что из 20 сезонов в «Ф-1» лишь четыре были разочаровывающими, а «Макларен-Хонде», которая не была конкурентоспособной. Но по ходу [остальных] 16 сезонов я боролся за подиумы и победы – это нечто особенное.

Иногда мне кажется, что со стороны людям обидно за меня из-за шагов, которые я предпринимал. Но факты говорят об обратном, и я хотел бы это прояснить», – заявил двукратный чемпион мира в эфире Channel 4.

Испанец также поделился мнением о целях его команды «Астон Мартин» в нынешнем сезоне:

«Мы стартовали хорошо, но «Ред Булл» в другой лиге. Поэтому важно оставаться реалистами. Случатся гонки, где мы окажемся шестой или седьмой командой.

«Феррари» прибавит, «Мерседес» добьется прогресса, так как это очень большая команда с серьезным потенциалом. Попробуем максимально отложить этот процесс и оставаться впереди».

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6 комментариев

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Aleus Marcus
Ответ Великий Алонсо
Это неправда. 4 года с Макларен в помойку, 2 сезона с Альпин это не борьба за подиумы и победы. Сезон в Феррари в 2014 это тоже не борьба за подиумы и уж тем более победы. 2001 в Минарди и 2009 в Рено тоже мимо. Вот уже 9 сезонов на вёдрах, так что все правильно говорят, половину карьеры Алонсо проездил на вёдрах.
2 сезона с Альпин это не борьба за подиумы и победы - ну это для твоего кумира. А вот Окон выиграл гран при, в отличие от Алонсо)
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Владимир Чистяков
Ответ Великий Алонсо
"Случатся гонки, когда мы окажемся 6-7 командой". Он это серьёзно? Что должно случиться, чтобы условные Хаас или Альфа Таури в этом сезоне были быстрее чем АМ?
Там неправильно перевели. Дословно он сказал "Будут гонки, в которых мы финишируем только шестыми или седьмыми" , фразу "команда" уже автор дописал))
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Владимир Чистяков
Ответ Великий Алонсо
Это неправда. 4 года с Макларен в помойку, 2 сезона с Альпин это не борьба за подиумы и победы. Сезон в Феррари в 2014 это тоже не борьба за подиумы и уж тем более победы. 2001 в Минарди и 2009 в Рено тоже мимо. Вот уже 9 сезонов на вёдрах, так что все правильно говорят, половину карьеры Алонсо проездил на вёдрах.
Да , ты права
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Великий Алонсо
Это неправда. 4 года с Макларен в помойку, 2 сезона с Альпин это не борьба за подиумы и победы. Сезон в Феррари в 2014 это тоже не борьба за подиумы и уж тем более победы. 2001 в Минарди и 2009 в Рено тоже мимо. Вот уже 9 сезонов на вёдрах, так что все правильно говорят, половину карьеры Алонсо проездил на вёдрах.
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Великий Алонсо
"Случатся гонки, когда мы окажемся 6-7 командой". Он это серьёзно? Что должно случиться, чтобы условные Хаас или Альфа Таури в этом сезоне были быстрее чем АМ?
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Владимир Чистяков
Кто бы что не говорил, а пилот он ВЕЛИКИЙ!
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