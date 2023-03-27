Фернандо Алонсо о критике своих переходов: «Лишь 4 сезона в «Ф-1» из 20 были разочаровывающими»

Фернандо Алонсо рассказал, что не жалеет о том, как сложилась карьера в «Формуле-1», и подчеркнул, что не согласен с критикой своих решений.

«Я бы сказал, что из 20 сезонов в «Ф-1» лишь четыре были разочаровывающими, а «Макларен-Хонде», которая не была конкурентоспособной. Но по ходу [остальных] 16 сезонов я боролся за подиумы и победы – это нечто особенное.

Иногда мне кажется, что со стороны людям обидно за меня из-за шагов, которые я предпринимал. Но факты говорят об обратном, и я хотел бы это прояснить», – заявил двукратный чемпион мира в эфире Channel 4.

Испанец также поделился мнением о целях его команды «Астон Мартин» в нынешнем сезоне:

«Мы стартовали хорошо, но « » в другой лиге. Поэтому важно оставаться реалистами. Случатся гонки, где мы окажемся шестой или седьмой командой.

« » прибавит, « » добьется прогресса, так как это очень большая команда с серьезным потенциалом. Попробуем максимально отложить этот процесс и оставаться впереди».

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