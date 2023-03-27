Падди Лоу: «Вольффу не стоит стыдиться «Мерседеса»-2014. Вряд ли какая-либо другая команда могла играться с таким преимуществом»

рассказал о невероятном доминировании «Мерседеса» 2014 года.

Босс команды Тото Вольфф уже комментировал заявления бывшего коллеги о том, что «Мерседес» якобы приглушал мотор.

«Должно быть, Падди работал в каком-то другом месте», – отметил исполнительный директор « » в 2021 году.

Лоу признался, что не понимает такой реакции Вольффа, а также сообщил, что по-прежнему считает тот «Мерседес» наиболее доминирующим в истории «Формулы-1».

«Не знаю, почему из этого делают такой секрет. Все и так подозревали подобное. В 2014 году по большей части не было необходимости использовать мотор на полную мощность – мне кажется, это потрясающая страница в истории. Вряд ли какая-либо другая команда могла играться с таким преимуществом, если говорить о мощности.

Мы уже упоминали « » 1992 года, преимущество которого также исчислялось двумя секундами, по крайней мере под управлением . Но тот разрыв нельзя было настраивать. Мы же могли регулировать, какое преимущество нам нужно в конкретный день.

Не стоит такого стыдиться. Сотрудники в Бриксоурте проделали потрясающую работу над двигателем. Я знаю, какой стратегический вклад был сделан «Мерседесом» в инфраструктуру в Бриксоурте, что в итоге и привело к созданию такого двигателя в 2014 году.

Это одно из наиболее выдающихся достижений «Мерседеса» в истории автоспорта. Преимущество в 2014-м было по-настоящему позорным для других производителей», – сообщил Лоу, занимавший пост исполнительного технического директора команды.

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