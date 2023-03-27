Падди Лоу: «Вольффу не стоит стыдиться «Мерседеса»-2014. Вряд ли какая-либо другая команда могла играться с таким преимуществом»
Падди Лоу рассказал о невероятном доминировании «Мерседеса» 2014 года.
Босс команды Тото Вольфф уже комментировал заявления бывшего коллеги о том, что «Мерседес» якобы приглушал мотор.
«Должно быть, Падди работал в каком-то другом месте», – отметил исполнительный директор «Мерседеса» в 2021 году.
Лоу признался, что не понимает такой реакции Вольффа, а также сообщил, что по-прежнему считает тот «Мерседес» наиболее доминирующим в истории «Формулы-1».
«Не знаю, почему из этого делают такой секрет. Все и так подозревали подобное. В 2014 году по большей части не было необходимости использовать мотор на полную мощность – мне кажется, это потрясающая страница в истории. Вряд ли какая-либо другая команда могла играться с таким преимуществом, если говорить о мощности.
Мы уже упоминали «Уильямс» 1992 года, преимущество которого также исчислялось двумя секундами, по крайней мере под управлением Найджела Мэнселла. Но тот разрыв нельзя было настраивать. Мы же могли регулировать, какое преимущество нам нужно в конкретный день.
Не стоит такого стыдиться. Сотрудники в Бриксоурте проделали потрясающую работу над двигателем. Я знаю, какой стратегический вклад был сделан «Мерседесом» в инфраструктуру в Бриксоурте, что в итоге и привело к созданию такого двигателя в 2014 году.
Это одно из наиболее выдающихся достижений «Мерседеса» в истории автоспорта. Преимущество в 2014-м было по-настоящему позорным для других производителей», – сообщил Лоу, занимавший пост исполнительного технического директора команды.
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