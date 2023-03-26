Гельмут Марко: «Альфа Таури» не продается, нам нужна вторая команда в «Ф-1»

Теги Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Гельмут Марко Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал, что концерн не собирается «Альфа Таури» – свою вторую команду в «Формуле-1».

При этом Марко признал, что в отношении «Альфа Таури» возможны самые разные варианты реструктуризации – в том числе переезд команды в Англию или смена названия.

«Нет, команда «Альфа Таури» не продается. При этом внутри организации у нас было несколько обсуждений.

Что нас не может устраивать – так это то, что содержание «Альфа Таури» обходится дороже, чем «Ред Булл». Вопрос, что с этим делать?

Нужно ли проводить реструктуризацию, должна ли команда оставаться в Италии? Или нам стоит частично, а может и полностью перевезти базу команды в Англию? Или продать ее целиком?

Все эти возможности рассматривались. Когда приходит новое руководство, рассматривать нужно каждую возможность.

Но тут все просто, нам нужна вторая команда в «Формуле-1». Особенно в контексте работы моторного подразделения «Ред Булл» – двигатели нужно где-то использовать. И они должны работать. У нас отличные специалисты, но мы должны доказать это на практике – показать, что у нас все под контролем.

Возможно, мы пересмотрим вопрос смены названия команды. Это тоже логично. Брендинг «Альфа Таури» был несколько сокращен, поскольку продукция «Альфа Таури» на самом деле продается лишь в нескольких странах из тех, где мы участвуем в гонках. И речь идет всего о трех-четырех странах. А так задача проста – нужно привлечь больше средств и улучшить результаты», – рассказал Марко.

Что случилось на Гран-при Саудовской Аравии: Ферстаппен проиграл в борьбе, «Феррари» пролетели мимо топ-5

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vir_Cotto
1) "Нет, команда «Альфа Таури» не продается"
2) "Или продать ее целиком? Все эти возможности рассматривались. Когда приходит новое руководство, рассматривать нужно каждую возможность"

Вот когда это новое руководство в лице младшего Матешица и его команды скажет, что не продаётся, тогда можно и поверить. А так просто мнение Марко.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LetTong
Со следующего сезона стать Альфа Ромео. Как раз легендарный итальянский бренд который проводит последний сезон с Заубером. Можно даже взять название Альфа Ромео Ред Булл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий