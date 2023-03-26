Гельмут Марко: «Альфа Таури» не продается, нам нужна вторая команда в «Ф-1»

Советник «Ред Булл» рассказал, что концерн не собирается «Альфа Таури» – свою вторую команду в «Формуле-1».

При этом Марко признал, что в отношении «Альфа Таури» возможны самые разные варианты реструктуризации – в том числе переезд команды в Англию или смена названия.

«Нет, команда «Альфа Таури» не продается. При этом внутри организации у нас было несколько обсуждений.

Что нас не может устраивать – так это то, что содержание «Альфа Таури» обходится дороже, чем « ». Вопрос, что с этим делать?

Нужно ли проводить реструктуризацию, должна ли команда оставаться в Италии? Или нам стоит частично, а может и полностью перевезти базу команды в Англию? Или продать ее целиком?

Все эти возможности рассматривались. Когда приходит новое руководство, рассматривать нужно каждую возможность.

Но тут все просто, нам нужна вторая команда в «Формуле-1». Особенно в контексте работы моторного подразделения «Ред Булл» – двигатели нужно где-то использовать. И они должны работать. У нас отличные специалисты, но мы должны доказать это на практике – показать, что у нас все под контролем.

Возможно, мы пересмотрим вопрос смены названия команды. Это тоже логично. Брендинг «Альфа Таури» был несколько сокращен, поскольку продукция « » на самом деле продается лишь в нескольких странах из тех, где мы участвуем в гонках. И речь идет всего о трех-четырех странах. А так задача проста – нужно привлечь больше средств и улучшить результаты», – рассказал Марко.

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