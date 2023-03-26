Эдди Джордан: «Если у Ферстаппена все будет складываться хорошо, он может добраться до отметки в 10 титулов»

Бывший владелец команды «Формулы-1» считает, что может стать самым титулованным гонщиком в истории серии.

По словам Джордана, при удачном стечении обстоятельств Ферстаппен может замахнуться на десять титулов чемпиона «Ф-1».

«Если для Макса все и дальше будет складываться хорошо – он будет готов психологически, физически, у него будет достаточно быстрая машина, – то он может добраться до отметки в десять титулов чемпиона «Формулы-1». Настолько он хорош. Он невероятно быстр, это даже абсурдно.

Так что стоит поторапливаться и все-таки завоевать восьмой титул, поскольку Ферстаппен скоро может обогнать его по количеству титулов», – рассказал Джордан.

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