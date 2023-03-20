Оскар Пиастри: «Я правда удивился, что в результате столь небольшого контакта мой болид был поврежден»

Пилот «Макларена» прокомментировал свой инцидент с участием на первом круге Гран-при Саудовской Аравии.

По словам Пиастри, он был очень удивлен тому, что столь незначительный контракт привел к такому повреждению его переднего антикрыла.

По странному стечению обстоятельств, по обломкам крыла с болида Пиастри буквально через несколько секунд после инцидента проехал его напарник по « » . Из-за чего британцу тоже пришлось совершить ранний внеплановый пит-стоп:

«Я пока не смотрел повтор (Пиастри давал интервью сразу после гонки), так что не вполне уверен в том, что случилось. Думаю, это был просто один из обычных инцидентов, которые постоянно происходят на старте, на первом круге. Контакт, по ощущениям, был минимальным. Так что я правда очень удивился тому, что мой болид в результате был поврежден».

Руководитель «Макларена» заявил, что после просмотра повторов команда не видит в случившемся вины Пиастри:

«Мы уже посмотрели повтор, в первую очередь с бортовой камеры болида Оскара, прежде всего чтобы выявить для себя какие-то уроки на будущее.

На мой взгляд, Оскар действовал настолько осторожно, насколько это вообще было возможным. А судя по записям с бортовой камеры болида Гасли он несколько потерял контроль над машиной, его снесло в сторону, после чего между машинами произошел небольшой контакт. Так что в целом я бы классифицировал случившееся как просто неудачное стечение обстоятельств.

Но еще более досадным стало то, что по обломкам болида Оскара проехался Ландо Норрис. В результате на обоих наших болидах пришлось менять передние антикрылья. Не в нашу пользу сыграло и появление на трассе машины безопасности. Так что все эти факторы стоит учитывать при оценке итогового результата. Но мы гонщики и не собираемся сдаваться. Мы просто будем готовиться к следующему Гран-при».

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