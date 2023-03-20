Перес – лучший пилот Гран-при Саудовской Аравии по версии The Race, Алонсо – 5-й, Норрис – худший

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Издание The Race отметило лучших пилотов второй гонки сезона.

С нового сезона эксперт Эдд Стро не выдает оценки гонщикам, а расставляет их от лучшего к худшему.

Сильнейшим на Гран-при Саудовской Аравии посчитали победителя и обладателя поул-позиции Серхио Переса, опередившего своего напарника по «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Третий призер Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» оказался лишь пятым в рейтинге, в то время как прорыв пилота «Феррари» Шарля Леклера с 12-го на седьмое место заслужил попадание в топ-3.

Худшим гонщиком этапа признали представителя «Макларена» Ландо Норриса, который финишировал 17-м, в то время как его напарник Оскар Пиастри, также не заработавший очки, стал седьмым в списке.

Рейтинг гонщиков «Ф-1» на Гран-при Бахрейна (The Race)
 
1. Серхио Перес («Ред Булл»)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
3. Шарль Леклер («Феррари»)
4. Джордж Расселл («Мерседес»)
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
6. Эстебан Окон («Альпин»)
7. Оскар Пиастри («Макларен»)
8. Карлос Сайнс («Феррари»)
9. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
10. Юки Цунода («Альфа Таури»)
11. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
12. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
13. Кевин Магнуссен («Хаас»)
14. Пьер Гасли («Альпин»)
15. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
16. Алекс Албон («Уильямс»)
17. Логан Сарджент («Уильямс»)
18. Ник де Врис («Альфа Таури»)
19. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
20. Ландо Норрис («Макларен»)
 

Гран-при Саудовской Аравии-2023. Перес выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Алонсо – 3-й

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9 комментариев

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Антон Якимцев
Ответ Великий Алонсо
Алонсо самый быстрый пилот в истории Формулы 1. То что ты сейчас пукнул можешь бубнить про себя, мне на бред всяких профанов абсолютно плевать.
Как ты отличаешь профанов от специалистов с опытом, способных провести обьектвоное сравнение, есть рецепт?

Мой не слишком здоровый "друг", если ты узнаешь количество просмотренных мною гонок за жизнь (с повторами),прочитанных спорт журналов (ты даже их названий не знаешь), газет, статей, книг, форумов и увидишь мой диплом о высшем образовании и фамилии преподавателей и научного руководителя, тебе плохо станет. Хотя нет, хуже уже некуда.
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Великий Алонсо
Ответ Антон Якимцев
Твой краш не вывез бы даже против Баттона конца нулевых на равной для обоих технике, про Ферстаппена сейчас вообще молчу, был бы разгром Испании.
Алонсо самый быстрый пилот в истории Формулы 1. То что ты сейчас пукнул можешь бубнить про себя, мне на бред всяких профанов абсолютно плевать.
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Антон Якимцев
Ответ Великий Алонсо
Алонсо лучший пилот этого Гран-При, на 4-м по скорости АМ ехал быстрее Феррари и Мерседеса
Твой краш не вывез бы даже против Баттона конца нулевых на равной для обоих технике, про Ферстаппена сейчас вообще молчу, был бы разгром Испании.
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EAl
Норису поделом. Всю гонку ехал сначала за деврисом, потом за сарджентом и даже близко не пытался их обогнать. Беззубое доезжалово, темпа не было никакого.
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makuvat
Интересно, что определило такую разницу между Оконом и Гасли, если квалифицировались рядом и финишировали друг за другом
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Рнпрл Аари
Ответ Великий Алонсо
Алонсо лучший пилот этого Гран-При, на 4-м по скорости АМ ехал быстрее Феррари и Мерседеса
По скорости на прямых да а в остальных аспектах 2е. Даже Стролл неплохо ехал пока не сломался
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Великий Алонсо
Алонсо лучший пилот этого Гран-При, на 4-м по скорости АМ ехал быстрее Феррари и Мерседеса
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Рнпрл Аари
Насчёт Макса и Чеко мнения спорные. Леклер не заслужил, прошел всех середняков а дальше ничего не смог даже с Сайнсом
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0
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Dmitry Grinin
Хах, быстро переобулись.
В том году рикардо ставили в конец, теперь Норриса
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