Перес – лучший пилот Гран-при Саудовской Аравии по версии The Race, Алонсо – 5-й, Норрис – худший

Издание The Race отметило лучших пилотов второй гонки сезона.

С нового сезона эксперт Эдд Стро не выдает оценки гонщикам, а расставляет их от лучшего к худшему.

Сильнейшим на Гран-при Саудовской Аравии посчитали победителя и обладателя поул-позиции , опередившего своего напарника по «Ред Булл» . Третий призер Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» оказался лишь пятым в рейтинге, в то время как прорыв пилота «Феррари» с 12-го на седьмое место заслужил попадание в топ-3.

Худшим гонщиком этапа признали представителя « » , который финишировал 17-м, в то время как его напарник Оскар Пиастри, также не заработавший очки, стал седьмым в списке.

Рейтинг гонщиков «Ф-1» на Гран-при Бахрейна (The Race)

1. Серхио Перес («Ред Булл»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Шарль Леклер («Феррари»)

4. Джордж Расселл («Мерседес»)

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

6. Эстебан Окон («Альпин»)

7. Оскар Пиастри («Макларен»)

8. Карлос Сайнс («Феррари»)

9. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

10. Юки Цунода («Альфа Таури»)

11. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

12. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

13. Кевин Магнуссен («Хаас»)

14. Пьер Гасли («Альпин»)

15. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

16. Алекс Албон («Уильямс»)

17. Логан Сарджент («Уильямс»)

18. Ник де Врис («Альфа Таури»)

19. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

20. Ландо Норрис («Макларен»)

Гран-при Саудовской Аравии-2023. Перес выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Алонсо – 3-й

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