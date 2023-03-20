Перес – лучший пилот Гран-при Саудовской Аравии по версии The Race, Алонсо – 5-й, Норрис – худший
Издание The Race отметило лучших пилотов второй гонки сезона.
С нового сезона эксперт Эдд Стро не выдает оценки гонщикам, а расставляет их от лучшего к худшему.
Сильнейшим на Гран-при Саудовской Аравии посчитали победителя и обладателя поул-позиции Серхио Переса, опередившего своего напарника по «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Третий призер Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» оказался лишь пятым в рейтинге, в то время как прорыв пилота «Феррари» Шарля Леклера с 12-го на седьмое место заслужил попадание в топ-3.
Худшим гонщиком этапа признали представителя «Макларена» Ландо Норриса, который финишировал 17-м, в то время как его напарник Оскар Пиастри, также не заработавший очки, стал седьмым в списке.
Гран-при Саудовской Аравии-2023. Перес выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Алонсо – 3-й
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Мой не слишком здоровый "друг", если ты узнаешь количество просмотренных мною гонок за жизнь (с повторами),прочитанных спорт журналов (ты даже их названий не знаешь), газет, статей, книг, форумов и увидишь мой диплом о высшем образовании и фамилии преподавателей и научного руководителя, тебе плохо станет. Хотя нет, хуже уже некуда.
В том году рикардо ставили в конец, теперь Норриса