Шарль Леклер о перспективах прорыва: «Если попадешь в DRS-паровозик, все может серьезно осложниться»

Теги Феррари Формула-1 Шарль Леклер Гран-при Саудовской Аравии Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о своих перспективах на предстоящем Гран-при Саудовской Аравии.

Из-за штрафа за замену блока управления электроникой Леклер будет стартовать в гонке с 12-й позиции.

«Не знаю, насколько легко будет обгонять на этой трассе, ведь в середине пелотона очень высокая плотность, команды примерно равны по скорости. И если ты попадешь в такой DRS-паровозик, прорыв может серьезно осложниться.

Но я в любом случае сделаю все, что в моих силах, чтобы как можно быстрее прорваться в группу лидеров. А там посмотрим, что будет дальше», – рассказал Леклер.

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1 комментарий

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valerixxx27
Что известно точно, это что с Ферстаппеном он встретиться скоро...
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