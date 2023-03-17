Макс Ферстаппен о конкуренции в Саудовской Аравии: «Деградация шин небольшая, времена на круге близки. Точно не похоже на Бахрейн»

ждет трудный уик-энд на Гран-при Саудовской Аравии.

Пилот « » выиграл обе пятничные тренировки, однако полагает, что в соревновательных практиках придется побороться.

«Думаю, день прошел позитивно, но кое-какие вещи все еще можно улучшить. На длинных отрезках, кажется, мы все были довольно близки.

Все дело в работе с шинами, пока они не позволяют атаковать на этой трассе. Деградация тут небольшая, времена на круге очень близки, так что это точно не похоже на », – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».

Макс также рассказал, что сложности с переключением передач, на которые он жаловался, не являются серьезными:

«Я просто занимался тонкой настройкой, связанной с переключениями передач вниз. Мы постоянно так делаем».

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