Гельмут Марко: «Девятое место «Альфа Таури» в Кубке конструкторов не соответствует нашим требованиям»

Советник «Ред Булл» опроверг информацию о возможной продаже « ».

По словам Марко, полный переезд команды из Италии в Великобританию также не планируется.

При этом австриец признал, что в руководстве «Ред Булл» не слишком довольны результатами последнего сезона и команда должна прибавить.

«Альфа Таури» останется дома, это было ясно всегда. При этом правда и в том, что девятое место «Альфа Таури» в Кубке конструкторов не соответствует нашим требованиям. Команде нужно прибавлять. Как правда и то, что финансовые убытки от деятельности «Альфа Таури» слишком велики.

По итогам проведенного анализа действительно можно утверждать, что ни спортивные, ни финансовые результаты «Альфа Таури» не соответствуют ожиданиям «Ред Булл». И нам нужно что-то делать, чтобы изменить ситуацию.

Понятно, что рассматриваются разные варианты. В том числе переезд в Англию. Но у «Альфа Таури» уже есть около ста сотрудников, которые работают в Англии. Такое разделение работы между базами в двух странах объясняется тем, что в Англии намного проще найти сотрудников. Однако найти сотрудников в Англии совсем не означает, что вся команда собирается туда переезжать», – рассказал Марко.

«Мерседес» слил «Ред Булл» полкруга, до подиумов не достать – время для перестройки на полсезона. И это после одной гонки!