«Формула-1» запретила велопрогулки на трассах в дни Гран-при

Теги Феррари Формула-1 регламент Шарль Леклер Авто

Гонщики «Формулы-1» больше не смогут совершать традиционные прогулки по трассам перед стартом Гран-при на велосипедах. 

Прогулки по трассам официально включены в расписание активностей в дни проведения Гран-при «Ф-1» – гонщики и инженеры проходят круг и обсуждают изменения на треке или особенности работы в предстоящих заездах. Впрочем, многие пилоты предпочитают не ходить пешком, а проезжать круг по треку на велосипедах, однако в эти выходные им уже нельзя использовать двухколесный транспорт. 

В дни проведения первого этапа сезона, Гран-при Бахрейна, промоутер серии, ФОМ, разослал всем командам письмо с запретом на использование велосипедов и других средств передвижения на гоночной трассе. В письме отмечалось, что это решение согласовано с Международной автомобильной федерацией (ФИА) и вызвано заботой о безопасности – в последние годы в связи с распространением скутеров и электросамокатов «прогулки» стали более хаотичными и непредсказуемыми для находящихся на треке. 

Пилот «Феррари» Шарль Леклер недоволен новыми требованиями, поскольку предпочитает знакомиться с трассой на велосипеде. 

«Я не хожу по треку пешком, и теперь из-за нового запрета прогулок на велосипедах вы, вероятно, меня больше на трассе [кроме официальных сессий] не увидите – я буду просто смотреть видео», – сказал Леклер.

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8 комментариев

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sir_shir
Леклер рискует так никогда не выиграть чемп)
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Рнпрл Аари
Бред. Даже если там будет куча самокатов и быстрых велосипедов все равно у них скоростей достаточно для маневров. И даже в случае наезда вероятность серьезной травмы очень мала. Ощущение что Формула 1 и ФИА соревнуются у кого тупее запрет
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Lordk
Ответ Vonaburt
А запретить электротранспорт на трассе в голову не приходило?..
Да в общем-то велосипед развивает немаленькую скорость. И тут либо запрещать гулять пешком по трассе, либо запрещать все что не пешком.
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timx
Надо запретить пилотам на трассу выезжать на болидах. Это будет заботой о безопасности пилотов))). Пусть на симуляторах гоняют))) Фейк1
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dw4xbhdgb8
Электросамокат?
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United_LP
Ответ Vonaburt
А запретить электротранспорт на трассе в голову не приходило?..
Для бензинокровных это одно и то же видимо
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Великий Алонсо
Очередное дно пробито
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Vonaburt
А запретить электротранспорт на трассе в голову не приходило?..
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