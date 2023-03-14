Гэри Андерсон: «Астон Мартин» будет прислушиваться к каждому слову Алонсо, в отличие от «Альпин»

Теги Гран-при Бахрейна Фернандо Алонсо Джордан Гэри Андерсон Формула-1 Астон Мартин Альпин Авто

Гэри Андерсон рассказал о разном отношении к Фернандо Алонсо в «Альпин» и «Астон Мартин».

Двукратный чемпион «Формулы-1» покинул французскую команду в конце 2022 года и присоединился к коллективу из Сильверстоуна. В первой гонке за «Астон Мартин» Алонсо завоевал подиум.

«Алонсо – весьма подходящий пилот для «Астон Мартин», потому что он уже оказывался в такой ситуации, и для него хорошие выступления – не вопрос эго. Работать с очень требовательным Фернандо непросто, однако он понимает, что необходимо для прогресса. Если команда это предоставит, он станет просто заниматься своим делом.

Похоже, «Альпин» не так к нему прислушивалась. Разница с «Астон Мартин» заключается в том, что эта команда будет на 100 процентов прислушиваться к каждому его слову. Всякий раз, когда он моргнет, команда моргнет вместе с ним. Уверенность друг в друге – самое главное, и блестящий уик-энд в Бахрейне в исполнении «Астона» и Алонсо это показывает», – считает эксперт The Race и бывший технический директор «Джордана».

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3 комментария

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afr.ff
Фернандо топ
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Бехруз Каримов
великий твой ход
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Павел Григорьев
Есть ощущение, что Стролл-старший приглашает всех напарников-чемпионов своего сына как раз под окончательное доведение машины под настоящий космовоз. Чтобы когда этот космовоз будет построен, уже взять в напарники условного днаря(Латифи/Эрикссон), который не будет мешать Строллу младшему завоевывать чемпионство. И когда уже эта цель будет выполнена, он тут же продаст команду
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