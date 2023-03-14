Гэри Андерсон: «Астон Мартин» будет прислушиваться к каждому слову Алонсо, в отличие от «Альпин»

Гэри Андерсон рассказал о разном отношении к в «Альпин» и « ».

Двукратный чемпион «Формулы-1» покинул французскую команду в конце 2022 года и присоединился к коллективу из Сильверстоуна. В первой гонке за «Астон Мартин» Алонсо завоевал подиум.

«Алонсо – весьма подходящий пилот для «Астон Мартин», потому что он уже оказывался в такой ситуации, и для него хорошие выступления – не вопрос эго. Работать с очень требовательным Фернандо непросто, однако он понимает, что необходимо для прогресса. Если команда это предоставит, он станет просто заниматься своим делом.

Похоже, « » не так к нему прислушивалась. Разница с «Астон Мартин» заключается в том, что эта команда будет на 100 процентов прислушиваться к каждому его слову. Всякий раз, когда он моргнет, команда моргнет вместе с ним. Уверенность друг в друге – самое главное, и блестящий уик-энд в в исполнении «Астона» и Алонсо это показывает», – считает эксперт The Race и бывший технический директор « ».

Алонсо – гоночный маньяк: в 41 год сильнее и быстрее молодых, снова на подиуме! Откуда такие суперсилы?

Ландо Норрис: «Алонсо может стать чемпионом мира в этом году»