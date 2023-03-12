Дэвид Култхард: «Отличительная особенность Ферстаппена – его рабочая этика на трассе. Вкупе с талантом это дает ему преимущество»
Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард поделился мнением о положении в чемпионате по итогам Гран-при Бахрейна.
«Думаю, такой старт сезона является довольно зловещим знаком для соперников Макса Ферстаппена, который стремится выиграть третий чемпионский титул. Он снова и снова доказывает, что прежде всего силен своим бойцовским духом.
Отличительная особенность Макса – его выдающаяся рабочая этика на трассе. Это то, что вкупе с природным талантом дает ему преимущество над конкурентами. Перес тоже очень талантливый пилот, но прямо сейчас относительно Макса ему не хватает тех самых 0,05 секунды. В «Формуле-1» всегда будут выдающиеся гонщики, выделяющиеся на фоне остальных. Прямо сейчас такой гонщик – это Макс».
Култхард считает, что «Феррари» и «Мерседесу» предстоит потрудиться, чтобы догнать «Ред Булл» по скорости:
«Мерседес», «Феррари», «Астон Мартин» – у всех них была возможность построить свои болиды по концепции «Ред Булл». И на Гран-при Бахрейна мы видели, что в квалификации борьба была очень плотной, а вот на дистанции гонки «Ред Булл» были слишком хороши и при этом отлично работали с шинами.
Что до «Мерседеса», то вряд ли стоит говорить о том, что у вас все хорошо, когда в гонке вы финишируете в 30 секундах позади лидера. Все совсем не в порядке, у них есть проблема, источник которой нужно идентифицировать и потом решить, что делать дальше», – рассказал Култхард.
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