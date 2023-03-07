Ланс Стролл о травмах: «Мир рушился у меня на глазах. Самые безумные две недели моей жизни»

Ланс Стролл рассказал, как переживал восстановление после серьезных травм.

Как гонщик « » сообщил в соцсетях, он получил перелом левого запястья и большого пальца на правой ноге, перелом со смещением правого запястья, а также частичный перелом левой руки после падения на велотренировке.

Стролл пропустил предсезонные тесты, однако выступил на и занял шестое место. Инцидент произошел 18 февраля, а уже 3 марта гонщик участвовал в практиках. Ланс отметил, что восстановление стало его «полноценной работой».

«Самые безумные две недели моей жизни. Я очень жестко упал с велосипеда. Я сразу же знал о переломах обеих запястий, а палец ноги заметил лишь в конце дня, потому что был сосредоточен на запястьях.

Весь мой мир просто рушился у меня на глазах, ведь я думал, что пропущу несколько гонок. Появляются все эти мысли, и момент ужасный – за четыре дня до тестов», – сказал канадец в подкасте F1 Nation.

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