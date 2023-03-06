Ланс Стролл: «Изначально мне говорили, что я смогу вернуться только на Гран-при Австралии – моя команда медиков отработала невероятным образом»

Пилот « » рассказал о своем физическом состоянии после выступления на Гран-при Бахрейна.

Стролл выступал в гонке несмотря на переломы обеих запястий, полученных за две недели до начала сезлона.

«Вся моя команда медиков отработала просто невероятным образом. Без него (доктора Хавьера Мира) это бы не было возможно и меня бы сейчас здесь не было. Мой врач-остеопат работал со мной по 10 часов в день, работая над восстановлением моих запястий, стараясь вылечить сломанный палец на ноге – хотя с пальцами в такой ситуации мало что можно сделать, – но он делал все возможное.

Очень много людей помогли мне пройти через все это за последние две недели. Хотя изначально мне говорили, что я смогу вернуться в лучшем случае в Гран-при Австралии.

Теперь мой план – продолжать работать над восстановлением. У меня есть 12 дней, чтобы поработать со своими запястьями, с каждым днем я чувствую себя все лучше. Правое запястье, на котором была операция, чувствует себя все лучше, левое тоже восстанавливается, просто нужно время, пальцы ног тоже чувствуют себя лучше с каждым днем. Так что все должно быть нормально», – рассказал Стролл.

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