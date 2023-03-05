Джок Клиа: «Феррари» не считает «Ред Булл» недосягаемым и поборется в гонке»
Джок Клиа рассказал о скрытой конкурентоспособности «Феррари» перед Гран-при Бахрейна.
Шарль Леклер завершил квалификацию третьим (монегаск не стал проводить финальную попытку, чтобы сберечь шины), Карлос Сайнс стал четвертым, в то время как первые две строчки достались пилотам «Ред Булл» Максу Ферстаппену и Серхио Пересу. По мнению ветерана «Ф-1» и «Феррари», ныне занимающего пост наставника Леклера, Скудерия сильнее, чем кажется на первый взгляд.
«Мы полагаем, что у «Ред Булл» и правда есть некоторый запас по отношению к остальным на этой трассе. Если бы Шарль еще раз выехал, то, может, и отыгрался бы. Тем не менее, мы довольны решением. Так что, возможно, мы ближе, чем считается.
На мой взгляд, мы можем сражаться с лидерами. Не думаю, что придется оглядываться и заниматься обороной третьего места. Мы будем атаковать Переса, и если получится обогнать его на первом отрезке, станем преследовать Макса в оставшейся части гонки. Полагаю, мы можем побороться.
В чем преимущество соперников? Ну, они выиграли полторы десятые в квалификации. Это все, что известно на данный момент. Я считаю, что в гонке мы способны с ними сражаться», – сказал специалист.
Клиа подчеркнул, что «Феррари» предприняла меры для того, чтобы нивелировать одну из главных слабостей – высокий расход резины на длинных отрезках:
«По ходу прошлого сезона мы провели большую работу, касающуюся расхода шин. Безусловно, к концу года мы достигли существенного прогресса. Зимой мы тоже занимались проблемой, как и на тестах.
Надеюсь, сегодня мы покажем, что можем противостоять «Ред Булл» на гоночной дистанции. У соперников есть небольшое преимущество по квалификационной скорости, но я действительно думаю, что Шарль и Карлос могут побороться сегодня. Мы не считаем, что «Ред Булл» недосягаем.
Неделю назад в прессе предполагали, что все кончено. Как видите, мы в данный момент не согласны и хотим продемонстрировать это сегодня».
Наставник Леклера также сообщил о прогрессе Скудерии в других областях:
«Пока судить рано, но мы довольны разработками мотористов. На мой взгляд, они здорово поработали.
Мы снизили лобовое сопротивление – в прошлом году [«Ред Булл»] был лидером в этом плане. Но кто знает, что больше влияет на скорость команд на прямых – мощность мотора или лобовое сопротивление.
Не хотим начинать гонки с пониманием, что у соперников позади преимущество в 6 км/ч, как порой случалось в прошлом году. Безусловно, сделан шаг вперед».
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В СА Феррари должны быть на равных с РБ учитывая скорость фур на прямых и высокоскоростных поворотах.
Но стартуя 2-м, ты можешь навязать борьбу в поворотах Ферсу, заставить его ошибиться и т.д. Если у него что-то произойдет, то ты тут же на подборе. В любом случае задача бороться с ним, а не стартуя 3-м с Пересом.
Ну Шарль за счёт своего темпа может побороться с чеко,а вот в борьбу против Макса я не верю,как и сам Леклер.
При старте со 2-го места можно попробовать сражу вступить в борьбу с Ферстаппеным. Сейчас же Перес будет реальной прослойкой между ними. Он может вообще быть решающим фактором.
у Шарля их очень много,а побед мало.
Я буду очень рад если у Феррари будет плохой квалификационный и хороший гоночный темп.
Надо было идти на 2ю попытку, Переса бы Леклер 100 пудов прошел.
и ещё по телеметрие видно что он в первом повороте потерял около 2,5-3 десяток(почти столько же он проиграл по итогу).
Леклер провел плохой круг - https://www.youtube.com/watch?v=kIjLR9q1Z94&ab_channel=RacingTelemetry
На том же сайте можно сравнить с Сайнсом.