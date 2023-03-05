Джок Клиа: «Феррари» не считает «Ред Булл» недосягаемым и поборется в гонке»

Джок Клиа рассказал о скрытой конкурентоспособности «Феррари» перед .

завершил квалификацию третьим (монегаск не стал проводить финальную попытку, чтобы сберечь шины), стал четвертым, в то время как первые две строчки достались пилотам «Ред Булл» и . По мнению ветерана «Ф-1» и «Феррари», ныне занимающего пост наставника Леклера, Скудерия сильнее, чем кажется на первый взгляд.

«Мы полагаем, что у «Ред Булл» и правда есть некоторый запас по отношению к остальным на этой трассе. Если бы Шарль еще раз выехал, то, может, и отыгрался бы. Тем не менее, мы довольны решением. Так что, возможно, мы ближе, чем считается.

На мой взгляд, мы можем сражаться с лидерами. Не думаю, что придется оглядываться и заниматься обороной третьего места. Мы будем атаковать Переса, и если получится обогнать его на первом отрезке, станем преследовать Макса в оставшейся части гонки. Полагаю, мы можем побороться.

В чем преимущество соперников? Ну, они выиграли полторы десятые в квалификации. Это все, что известно на данный момент. Я считаю, что в гонке мы способны с ними сражаться», – сказал специалист.

Клиа подчеркнул, что «Феррари» предприняла меры для того, чтобы нивелировать одну из главных слабостей – высокий расход резины на длинных отрезках:

«По ходу прошлого сезона мы провели большую работу, касающуюся расхода шин. Безусловно, к концу года мы достигли существенного прогресса. Зимой мы тоже занимались проблемой, как и на тестах.

Надеюсь, сегодня мы покажем, что можем противостоять «Ред Булл» на гоночной дистанции. У соперников есть небольшое преимущество по квалификационной скорости, но я действительно думаю, что Шарль и Карлос могут побороться сегодня. Мы не считаем, что «Ред Булл» недосягаем.

Неделю назад в прессе предполагали, что все кончено. Как видите, мы в данный момент не согласны и хотим продемонстрировать это сегодня».

Наставник Леклера также сообщил о прогрессе Скудерии в других областях:

«Пока судить рано, но мы довольны разработками мотористов. На мой взгляд, они здорово поработали.

Мы снизили лобовое сопротивление – в прошлом году [«Ред Булл»] был лидером в этом плане. Но кто знает, что больше влияет на скорость команд на прямых – мощность мотора или лобовое сопротивление.

Не хотим начинать гонки с пониманием, что у соперников позади преимущество в 6 км/ч, как порой случалось в прошлом году. Безусловно, сделан шаг вперед».

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