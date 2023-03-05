Джок Клиа: «Феррари» не считает «Ред Булл» недосягаемым и поборется в гонке»

Теги Гран-при Бахрейна Феррари Ред Булл тесты Формула-1 Карлос Сайнс Формула-1 Серхио Перес Джок Клиа Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Джок Клиа рассказал о скрытой конкурентоспособности «Феррари» перед Гран-при Бахрейна.

Шарль Леклер завершил квалификацию третьим (монегаск не стал проводить финальную попытку, чтобы сберечь шины), Карлос Сайнс стал четвертым, в то время как первые две строчки достались пилотам «Ред Булл» Максу Ферстаппену и Серхио Пересу. По мнению ветерана «Ф-1» и «Феррари», ныне занимающего пост наставника Леклера, Скудерия сильнее, чем кажется на первый взгляд.

«Мы полагаем, что у «Ред Булл» и правда есть некоторый запас по отношению к остальным на этой трассе. Если бы Шарль еще раз выехал, то, может, и отыгрался бы. Тем не менее, мы довольны решением. Так что, возможно, мы ближе, чем считается.

На мой взгляд, мы можем сражаться с лидерами. Не думаю, что придется оглядываться и заниматься обороной третьего места. Мы будем атаковать Переса, и если получится обогнать его на первом отрезке, станем преследовать Макса в оставшейся части гонки. Полагаю, мы можем побороться.

В чем преимущество соперников? Ну, они выиграли полторы десятые в квалификации. Это все, что известно на данный момент. Я считаю, что в гонке мы способны с ними сражаться», – сказал специалист.

Клиа подчеркнул, что «Феррари» предприняла меры для того, чтобы нивелировать одну из главных слабостей – высокий расход резины на длинных отрезках:

«По ходу прошлого сезона мы провели большую работу, касающуюся расхода шин. Безусловно, к концу года мы достигли существенного прогресса. Зимой мы тоже занимались проблемой, как и на тестах.

Надеюсь, сегодня мы покажем, что можем противостоять «Ред Булл» на гоночной дистанции. У соперников есть небольшое преимущество по квалификационной скорости, но я действительно думаю, что Шарль и Карлос могут побороться сегодня. Мы не считаем, что «Ред Булл» недосягаем.

Неделю назад в прессе предполагали, что все кончено. Как видите, мы в данный момент не согласны и хотим продемонстрировать это сегодня».

Наставник Леклера также сообщил о прогрессе Скудерии в других областях:

«Пока судить рано, но мы довольны разработками мотористов. На мой взгляд, они здорово поработали.

Мы снизили лобовое сопротивление – в прошлом году [«Ред Булл»] был лидером в этом плане. Но кто знает, что больше влияет на скорость команд на прямых – мощность мотора или лобовое сопротивление.

Не хотим начинать гонки с пониманием, что у соперников позади преимущество в 6 км/ч, как порой случалось в прошлом году. Безусловно, сделан шаг вперед».

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11 комментариев

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Фанат спорта01
Ответ Grigpar
Ну скорее всего так, т.к. гоночный темп по предварительным данным у Феррари проседает. Но стартуя 2-м, ты можешь навязать борьбу в поворотах Ферсу, заставить его ошибиться и т.д. Если у него что-то произойдет, то ты тут же на подборе. В любом случае задача бороться с ним, а не стартуя 3-м с Пересом.
вообще я надеюсь что в СА и Австралии проблем с шинами не будет,так как там не очень образивный асфальт.
В СА Феррари должны быть на равных с РБ учитывая скорость фур на прямых и высокоскоростных поворотах.
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Рнпрл Аари
Ответ Великий Алонсо
Давай Эклер, не подведи, выбей страйк из Макса и Переса
Не сkyли
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Grigpar
Ответ Фанат спорта01
мне кажется сегодня Феррари будет бороться с астоном и мерсом а не с быками. Ну Шарль за счёт своего темпа может побороться с чеко,а вот в борьбу против Макса я не верю,как и сам Леклер.
Ну скорее всего так, т.к. гоночный темп по предварительным данным у Феррари проседает.
Но стартуя 2-м, ты можешь навязать борьбу в поворотах Ферсу, заставить его ошибиться и т.д. Если у него что-то произойдет, то ты тут же на подборе. В любом случае задача бороться с ним, а не стартуя 3-м с Пересом.
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Фанат спорта01
Ответ Grigpar
Не бороться за стартовые позиции - абсурд. При старте со 2-го места можно попробовать сражу вступить в борьбу с Ферстаппеным. Сейчас же Перес будет реальной прослойкой между ними. Он может вообще быть решающим фактором.
мне кажется сегодня Феррари будет бороться с астоном и мерсом а не с быками.
Ну Шарль за счёт своего темпа может побороться с чеко,а вот в борьбу против Макса я не верю,как и сам Леклер.
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Grigpar
Ответ Фанат спорта01
какой толк от этих поулов. у Шарля их очень много,а побед мало. Я буду очень рад если у Феррари будет плохой квалификационный и хороший гоночный темп.
Не бороться за стартовые позиции - абсурд.
При старте со 2-го места можно попробовать сражу вступить в борьбу с Ферстаппеным. Сейчас же Перес будет реальной прослойкой между ними. Он может вообще быть решающим фактором.
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delachetti
батарею сначала поменяйте ,а патом говорите про борьбу))
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Фанат спорта01
Ответ Grigpar
Он фактически только к 8-му повороту догнал Сайнса и в 10-м опять проигрывал ему. Их суммарная возможность прохождения трека говорит о том, что даже поул плюс-минус был реален. Надо было идти на 2ю попытку, Переса бы Леклер 100 пудов прошел.
какой толк от этих поулов.
у Шарля их очень много,а побед мало.
Я буду очень рад если у Феррари будет плохой квалификационный и хороший гоночный темп.
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Grigpar
Ответ Фанат спорта01
да Шарль проехал первый сектор даже медленнее Сайнса на 1,5десятки. и ещё по телеметрие видно что он в первом повороте потерял около 2,5-3 десяток(почти столько же он проиграл по итогу).
Он фактически только к 8-му повороту догнал Сайнса и в 10-м опять проигрывал ему. Их суммарная возможность прохождения трека говорит о том, что даже поул плюс-минус был реален.
Надо было идти на 2ю попытку, Переса бы Леклер 100 пудов прошел.
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Фанат спорта01
Ответ Grigpar
Леклер в легкую мог бы скинуть Перса со 2-го места и показать примерное время поула, но взять сам поул вряд ли смог. Был бы очень близок. Леклер провел плохой круг - https://www.youtube.com/watch?v=kIjLR9q1Z94&ab_channel=RacingTelemetry На том же сайте можно сравнить с Сайнсом.
да Шарль проехал первый сектор даже медленнее Сайнса на 1,5десятки.
и ещё по телеметрие видно что он в первом повороте потерял около 2,5-3 десяток(почти столько же он проиграл по итогу).
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Grigpar
Леклер в легкую мог бы скинуть Перса со 2-го места и показать примерное время поула, но взять сам поул вряд ли смог. Был бы очень близок.
Леклер провел плохой круг - https://www.youtube.com/watch?v=kIjLR9q1Z94&ab_channel=RacingTelemetry
На том же сайте можно сравнить с Сайнсом.
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Великий Алонсо
Давай Эклер, не подведи, выбей страйк из Макса и Переса
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