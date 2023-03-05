Пьер Гасли о 20-м месте в квалификации: «У меня нет ответов. Болид вел себя совсем не так, как раньше»

не смог объяснить провал в квалификации к Гран-при Бахрейна.

Француз стал последним в своей первой соревновательной сессии за « ». Последний круг Гасли удалили за нарушение пределов трассы, но и он не позволил бы пройти во второй сегмент. Напарник Пьера завершил сессию девятым.

«У меня нет ответов. Весь уик-энд не хватало более жесткой передней оси, я испытывал проблемы с недостаточной поворачиваемостью. Все просто сошлось в квалификации – не знаю, почему. Машину болтало на выходе из всех поворотов.

Надо понять, что произошло. Конечно, это не идеальное начало», – заявил Гасли.

Пьер также высказался о предстоящей гонке и темпе соперников – « » и « »:

«Безусловно, мы не ожидали такой скорости от них. Но пока команда в основном сосредоточена на себе. Сегодня мы впервые гнали на полную, и болид вел себя совсем не так, как раньше.

Я вполне уверен, что у нас хороший темп на длинных отрезках. Завтра мы вернемся».

Гран-при Бахрейна-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Перес – 2-й, Леклер – 3-й