Пьер Гасли о 20-м месте в квалификации: «У меня нет ответов. Болид вел себя совсем не так, как раньше»

Теги Гран-при Бахрейна Уильямс Альфа Таури Формула-1 Эстебан Окон Пьер Гасли Альпин Авто

Пьер Гасли не смог объяснить провал в квалификации к Гран-при Бахрейна.

Француз стал последним в своей первой соревновательной сессии за «Альпин». Последний круг Гасли удалили за нарушение пределов трассы, но и он не позволил бы пройти во второй сегмент. Напарник Пьера Эстебан Окон завершил сессию девятым.

«У меня нет ответов. Весь уик-энд не хватало более жесткой передней оси, я испытывал проблемы с недостаточной поворачиваемостью. Все просто сошлось в квалификации – не знаю, почему. Машину болтало на выходе из всех поворотов.

Надо понять, что произошло. Конечно, это не идеальное начало», – заявил Гасли.

Пьер также высказался о предстоящей гонке и темпе соперников – «Уильямса» и «Альфа Таури»:

«Безусловно, мы не ожидали такой скорости от них. Но пока команда в основном сосредоточена на себе. Сегодня мы впервые гнали на полную, и болид вел себя совсем не так, как раньше.

Я вполне уверен, что у нас хороший темп на длинных отрезках. Завтра мы вернемся».

Гран-при Бахрейна-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Перес – 2-й, Леклер – 3-й

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Pasyutin
нда, как же Пиастри жалеет что сейчас не на месте Гасли...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Орбит Орбит
это пока ещё двигатель не сгорел
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
гасли разочаровал, позорный перфоманс
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Белоус
план Окона "Моча в бачок" действует уже второй сезон)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий