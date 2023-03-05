Пьер Гасли о 20-м месте в квалификации: «У меня нет ответов. Болид вел себя совсем не так, как раньше»
Пьер Гасли не смог объяснить провал в квалификации к Гран-при Бахрейна.
Француз стал последним в своей первой соревновательной сессии за «Альпин». Последний круг Гасли удалили за нарушение пределов трассы, но и он не позволил бы пройти во второй сегмент. Напарник Пьера Эстебан Окон завершил сессию девятым.
«У меня нет ответов. Весь уик-энд не хватало более жесткой передней оси, я испытывал проблемы с недостаточной поворачиваемостью. Все просто сошлось в квалификации – не знаю, почему. Машину болтало на выходе из всех поворотов.
Надо понять, что произошло. Конечно, это не идеальное начало», – заявил Гасли.
Пьер также высказался о предстоящей гонке и темпе соперников – «Уильямса» и «Альфа Таури»:
«Безусловно, мы не ожидали такой скорости от них. Но пока команда в основном сосредоточена на себе. Сегодня мы впервые гнали на полную, и болид вел себя совсем не так, как раньше.
Я вполне уверен, что у нас хороший темп на длинных отрезках. Завтра мы вернемся».
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