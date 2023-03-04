Алекс Албон: «Уверен, что мы могли бы пробиться в третий сегмент»

Пилот « » считает, что мог попасть в топ-10 по итогам квалификации Гран-при Бахрейна.

Албон стал девятым в первом сегменте, однако не показал времени во втором и остался 15-м.

«По ходу квалификации мы повредили крыло – у нас отвалился один из закрылков. Поэтому мы не проехали круг во втором сегменте.

Обидно, потому что, смотря на времена Q2, я уверен, что мы могли бы пробиться в третий сегмент. Я немного расстроен – после девятого места в первом сегменте. Чувствую, что мы заслужили больше, чем получили», – сказал таец.

Тем не менее Албон очень рад темпу болида. По его словам, в гонке «Уильямс» будет быстрее.

«Думаю, если посмотреть, где мы были в прошлом году и где мы теперь, можно сделать вывод, что, не считая «Астон Мартин», среди команд мы сделали самый большой шаг вперед. Я очень горжусь всеми в команде и на базе. Мы идем в правильном направлении.

Мы прямо оживаем, когда трасса становится холодной. Я бы сказал, что наш гоночный темп сильнее квалификационного, так что посмотрим, что будет завтра».

Гран-при Бахрейна-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Перес – 2-й, Леклер – 3-й