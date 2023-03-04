Льюис Хэмилтон: «Надеюсь, выбранный вариант настроек болида в гонке сработает лучше»

Пилот « » подвел итоги квалификации к , поделившись мнением о текущем уровне команды.

«Мы были готовы ко всему. Сегодня утром я думал, что наше отставание будет намного больше, и что само по себе попадание в третий сегмент квалификации – это уже хорошо.

Сегодня мы сделали шаг вперед, в утренней сессии машина ощущалась намного живее, и мы внезапно оказались совсем не там, где были еще вчера.

Однако затем началась квалификация и машина уже не ощущалась настолько живой, как до этого – по крайней мере, в моем случае. Ощущения были довольно средними.

Надеюсь, что вариант настроек болида, который мы решили выбрать, завтра сработает лучше, потому что я старался настроить машину в первую очередь именно на завтрашнюю гонку. Но в результате квалификация для нас осложнилась.

Не сказал бы, что перед нами стоит какая-то невозможная задача, это радует, и я знаю, что все ребята трудятся на максимуме своих возможностей. Мы определенно способны сократить отставание, нам просто нужно собраться и выкладываться, как никогда раньше», – рассказал Хэмилтон.

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