Ник де Врис: «Я был очень удивлен тем, как сильно изменилось состояние трассы в промежутке между первой и второй практикой»

Теги Гран-при Бахрейна Альфа Таури Формула-1 Ник де Врис Авто

Пилот «Альфа Таури» Ник де Врис подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Бахрейна.

«Я сегодня впервые провел вторую практику. И в целом я удовлетворен нашей работой и нашим прогрессом. По крайней мере, в отношении моей половины боксов. Условия во второй практике по сравнению с первой сессией сильно изменились. Нам определенно есть над чем работать, мы немного отстаем от графика.

Главным образом я бы выделил большое изменение в уровне сцепления машины с трассой. Я был очень удивлен тем, как сильно изменилось состояние трассы в промежутке между первой и второй практикой. Пришлось адаптироваться к трассе, чье состояние улучшалось буквально с каждым кругом», – рассказал де Врис.

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Антон Якимцев
Практиками
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