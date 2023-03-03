Ник де Врис: «Я был очень удивлен тем, как сильно изменилось состояние трассы в промежутке между первой и второй практикой»

Пилот « » Ник де Врис подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

«Я сегодня впервые провел вторую практику. И в целом я удовлетворен нашей работой и нашим прогрессом. По крайней мере, в отношении моей половины боксов. Условия во второй практике по сравнению с первой сессией сильно изменились. Нам определенно есть над чем работать, мы немного отстаем от графика.

Главным образом я бы выделил большое изменение в уровне сцепления машины с трассой. Я был очень удивлен тем, как сильно изменилось состояние трассы в промежутке между первой и второй практикой. Пришлось адаптироваться к трассе, чье состояние улучшалось буквально с каждым кругом», – рассказал де .

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