Шарль Леклер: «Был бы счастлив, если у 10 команд «Ф-1» появился бы шанс на победу – как в «Ф-2» и «Ф-3»

Шарль Леклер рассказал о «Формуле-1» своей мечты.

«Я был бы счастлив увидеть чемпионат с борьбой всех десяти команд. Или чтобы у них как минимум появился шанс одержать победу в определенный момент, и все они были очень близки. Так было в «Формуле-2», в «Формуле-3». И это потрясающе – пилоты могут проявить себя. Если ты перешел грань, расплачиваешься за это.

В прошлом году я мог оказаться четвертым, вслед за [Сайнсом] и « », если проезжал плохой круг в квалификации. Когда борьба плотная, цена ошибки другая: небольшой просчет может отправить тебя с первого места на десятое или 11-е. На мой взгляд, так интереснее», – выразил свое мнение пилот «Феррари».

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