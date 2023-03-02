Шарль Леклер: «Сезон-2022 – огромный шаг вперед, нынешняя «Феррари» – лучшая версия команды с момента моего прихода»

Теги Феррари Формула-1 Шарль Леклер Авто

Шарль Леклер высказался о прогрессе «Феррари» в прошлом году и текущей форме команды.

В 2022-м монегаск стал вице-чемпионом «Формулы-1», Скудерия заняла второе место в Кубке конструкторов.

– Как вы оцениваете сезон-2022?

– Ну, считаю, это огромный шаг вперед. Мы забываем о том, как далеко оказались в 2020-м и 2021-м. В то же время здорово, что у нас такой настрой. Команда недовольна вторым местом – даже несмотря на то, что два предыдущих сезона вышли очень трудными.

Да, думаю, мы сделали большой шаг вперед, но его не хватило для победы в чемпионате. Поэтому в конце года мы были настроены очень критично по отношению к себе и постарались прибавить во всех аспектах.

– Является ли нынешний Шарль Леклер лучшей версией вас, которую мы когда-либо видели?

– Да, конечно. Мне кажется, что с опытом становишься все лучше и лучше, постоянно чему-то учишься. В нашем спорте ты всегда находишь что-то в себе, и в плохие дни, и в хорошие, понимаешь, где можно прибавить. Поэтому да, конечно.

– Это лучшая версия «Феррари» с момента вашего прихода?

– Да, я в этом убежден. И, думаю, причины те же. Есть ощущение, что после каждого сезона мы делаем шаг вперед, пытаемся понять, где ошибались. А затем предпринимаем действия, чтобы исправиться. Так что да, в этом я тоже уверен.

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2 комментария

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WINWOLF
Ответ Посторонним В
Скорее бы уже пробили часы двенадцать, а фальшивые кареты превратились в тыквы. А то утомило уже читать, что у половины пелотона вся грудь в орденах будет после завершения нового сезона. Один Максимка еще одну зарубку на борт болида добавит скромно и отправиться шпилить бывшую Квята в отпуске.
Так и будет, увы. Но наивные ребята продолжают верить в чудеса)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Посторонним В
Скорее бы уже пробили часы двенадцать, а фальшивые кареты превратились в тыквы. А то утомило уже читать, что у половины пелотона вся грудь в орденах будет после завершения нового сезона. Один Максимка еще одну зарубку на борт болида добавит скромно и отправиться шпилить бывшую Квята в отпуске.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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