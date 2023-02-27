Мазепин стал 4-м в ледовых гонках на «КАМАЗах», Сотников одержал победу

погонялся на грузовиках на льду.

Экс-пилот «Формулы-1» принял участие в ледовых гонках KAMAZ-MASTER INTERNATIONAL ICE RACE, посвященных 35-летию команды «КАМАЗ-мастер». С Мазепиным соревновались звезды «Дакара» и других ралли-рейдов – в частности, Дмитрий Сотников, и , а также Мартин Коломы и Хоу Хуннин.

Заезды проходили на пятикилометровой кольцевой трассе. Каждый участник должен был проехать три круга по часовой стрелке и два круга против часовой стрелки на шипованных спортивных грузовиках «КАМАЗ» 435091 (семейство К5), «КАМАЗ» 435092 (капотная компоновка) и «КАМАЗ» 43509. В зачет шло время лучшего круга каждого участника.

Победу одержал Сотников, Цареградцев занял второе место, Васильев стал третьим, Мазепин – четвертым.

«Трасса имеет больше поворотов, чем в « », но в общем сам круг напоминает немного «Формулу-1»: есть длинные прямики, есть медленные повороты.

Нужно отдать должное организаторам, потому что сделать такого формата трассу на льду, с такой продолжительностью очень непросто, и я ни разу такого не видел. Машина мощная, очень тяжелая, поэтому во время пилотирования стараешься вовремя замедлиться, инерция десятитонного грузовика очень велика, и торможение нужно планировать намного раньше, чем я привык это делать», – поделился Никита впечатлениями.

Команде Мазепина дважды отменили заявку сильных гонщиков. Он потерял квалу и шанс на победу – это санкции?